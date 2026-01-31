Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2-18 Battery Set
Akumulatora putekļsūcējs WD 2-18 Battery Set slapjai un sausai uzkopšanai ir aprīkots ar 12 l plastmasas tvertni, 1,8 m šļūteni, pūtēja funkciju un izmanto 18 V Kärcher Battery Power platformu.
Nav kabeļa - Nav ierobežojumu! Akumulatora darbinātais WD 2-18 Battery Set slapjās un sausās uzkoppšanas putekļsūcēja komplekts darbojas 18 V Kärcher Battery Power akumulatora platformas ietvaros un piedāvā maksimālu elastību, kompaktu dizainu un kustību brīvību. Ierīce aprīkota ar 1,8 metrus garu šļūteni un grīdas uzgali. Tā var ātri savākt slapjus, smalkus vai rupjus netīrumus. Ierīce ir aprīkota arī ar triecienizturīgu 12 litru plastmasas konteineru, kā arī flīsa filtra maisiņu. Sūkšanas šļūtenes glabātuve ietaupa vietu; vienkārši piekariet to droši uz ierīces galvas. Ierīcei ir arī praktiska pūtēja funkcija vietām, kur nav iespējama putekļu sūkšana - instrumentu un sīku priekšmetu uzglabāšanas plauktiem, pagriežams slēdzis, lai viegli ieslēgtu un izslēgtu ierīci, ergonomiski veidots pārnēsāšanas rokturis, kā arī "Pull & Push" stiprinājumu sistēma, kas ļauj viegli atvērt un aizvērt konteineru. Uz bampera paredzēta vieta ērtai caurules un grīdas uzgaļa uzglabāšanai. Piegādes komplektā ietilpst 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power akumulators un akumulatora lādētājs.
Īpašības un ieguvumi
18 V Battery Power maināmā baterijaNodrošina iespēju darboties bez elektriskās strāvas, šādi nodrošinot maksimālu kustības brīvību Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Savietojams ar visām 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēm.
Praktiska piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Kompakta iekārtas uzglabāšana
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusaVietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas. Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
- Drošai uzgaļu un sīkumu (piemēram, naglu un skrūvju) uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|270
|Sūkšanas jauda (W)
|70
|Vakuums (mbar)
|maks. 105
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 28
|Tvertnes tilpums (l)
|12
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 10 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|300
|Uzlādes strāva (A)
|0.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|70
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|349 x 328 x 400
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.8 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar taisnu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
- Putu filtrs: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Pūtēja funkcija
- Novietošanas stāvoklis
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Hobija darbnīca
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza šķūīnis
- Automašīnas salons
- Šķidrumi
- Garāža
- Pagrabs
- Ieeja
