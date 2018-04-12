Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)

Ierīcei ir pūtēja funkcija un viengabala kasetnes tipa filtrs: slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējam WD 2 Plus V-12/4/18/C ir 12 l plastmasas tvertne, 4 m kabelis, 1,8 m gara iesūkšanas šļūtene.

WD 2 Plus V-12/4/18/C atstāj iespaidu ar savu kompakto konstrukciju, izcilo jaudu un energoefektivitāti – enerģijas patēriņš ir tikai 1000 W. Ierīce nodrošina labākos tīrīšanas rezultātus, savācot sausus, slapjus, smalkus vai raupjus netīrumus. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējam ir izturīga un trieciendroša 12 litru plastmasas tvertne, 4 metru vads, kā arī 1,8 metrus gara iesūkšanas šļūtene ar taisnu rokturi, grīdas uzgalis ar fiksatoriem un flīsa filtra maiss. Viengabala kasetnes tipa filtrs nodrošina iespēju savākt sausus un slapjus netīrumus bez nepieciešamības nomainīt filtru, to var uzstādīt filtra grozā, pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā. Putekļsūcējam ir arī praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vietās, kurās iesūkšana ir apgrūtināta. Uzglabāšanas vieta uz ierīces korpusa tiek izmantota rīku un sīku detaļu drošai uzglabāšanai. Caurules un grīdas uzgaļus var arī ātri un ērti uzstādīt novietnē uz bufera. Turklāt ierīcei ir vietu taupoša glabātuve, vienkārša piederumu glabātuve, "Pull & Push” fiksācijas sistēma un ergonomiskas formas rokturis ērtai pārnēsāšanai.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY): Cilindriskais filtrs
Cilindriskais filtrs
Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY): Praktiska piederumu novietne
Praktiska piederumu novietne
Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Kompakta iekārtas uzglabāšana
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY): Praktiska pūtēja funkcija
Praktiska pūtēja funkcija
Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
  • Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
  • Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Virsma sīkumu novietošanai
  • Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska piederumu uzglabāšana
  • Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Vieta uz iekārtas ātrai šļūtenes roktura novietošanai darba pārtraukumos.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
  • Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
  • Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
  • Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
  • Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 1000
Sūkšanas jauda (W) 220
Vakuums (mbar) maks. 220
Gaisa plūsma (l/s) maks. 43
Tvertnes tilpums (l) 12
Tvertnes materiāls Plastmasa
Krāsas komponents Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
Strāvas kabelis (m) 4
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 74
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 349 x 328 x 378

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.8 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar taisnu rokturi
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
  • Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: Celuloze
  • Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu

Aprīkojums

  • Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
  • Pūtēja funkcija
  • Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
  • Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
  • Salokāms rokturis pārnēsāšanai
  • Novietošanas stāvoklis
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Izturīgs buferis
  • Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
Videos
Pielietošanas veidi
  • Terase
  • Automašīnas salons
  • Garāža
  • Pagrabs
  • Šķidrumi
  • Ieeja
  • Hobija darbnīca
Piederumi
  • SSL Secured
