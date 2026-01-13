Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2X F 12L NB *EU
Īpašības un ieguvumi
Kompakts dizainsPielāgojama un universāla lietošana. Vietu taupoša uzglabāšana.
Praktiska pūtēja funkcijaPraktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maissTrīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu. Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Virsma sīkumu novietošanai
- Drošai uzgaļu un sīkumu (piemēram, naglu un skrūvju) uzglabāšanai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|220
|Vakuums (mbar)
|maks. 220
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 43
|Tvertnes tilpums (l)
|12
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva melna Tvertne dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|2
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|349 x 328 x 378
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.8 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar taisnu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
- Putu filtrs: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca