Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2X F 12L NB *EU

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2X F 12L NB *EU: Kompakts dizains
Kompakts dizains
Pielāgojama un universāla lietošana. Vietu taupoša uzglabāšana.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2X F 12L NB *EU: Praktiska pūtēja funkcija
Praktiska pūtēja funkcija
Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2X F 12L NB *EU: Flīsa filtra maiss
Flīsa filtra maiss
Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu. Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Virsma sīkumu novietošanai
  • Drošai uzgaļu un sīkumu (piemēram, naglu un skrūvju) uzglabāšanai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
  • Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
  • Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
  • Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
  • Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 1000
Sūkšanas jauda (W) 220
Vakuums (mbar) maks. 220
Gaisa plūsma (l/s) maks. 43
Tvertnes tilpums (l) 12
Tvertnes materiāls Plastmasa
Krāsas komponents Iekārtas galva melna Tvertne dzeltena
Strāvas kabelis (m) 2
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 74
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 349 x 328 x 378

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.8 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar taisnu rokturi
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
  • Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
  • Uzgalis spraugām
  • Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
  • Putu filtrs: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
  • Pūtēja funkcija
  • Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
  • Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
  • Salokāms rokturis pārnēsāšanai
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2X F 12L NB *EU
Pielietošanas veidi
  • Terase
  • Automašīnas salons
  • Garāža
  • Pagrabs
  • Šķidrumi
  • Ieeja
  • Hobija darbnīca
Piederumi
