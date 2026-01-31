Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3-18 S

18 V akumulatora putekļsūcējs WD 3-18 S slapjai un sausai uzkopšanai aprīkots ar 17 l nerūsējošā tērauda tvertni, 2 m šļūteni, pūtēja funkciju un viendaļīgu patronfiltru.

Nav kabeļa - Nav ierobežojumu! Akumulatora darbinātais WD 3-18 S slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēja komplekts darbojas 18 V Kärcher Battery Power akumulatora platformas ietvaros un piedāvā maksimālu elastību, kompaktu dizainu un kustību brīvību. Ierīce aprīkota ar 2 metrus garu šļūteni un grīdas uzgali. Tā var ātri savākt slapjus, smalkus vai rupjus netīrumus. Ierīce ir aprīkota arī ar triecienizturīgu 17 litru nerūsējošā tērauda konteineru, viendaļīgu patronfiltru kā arī flīsa filtra maisiņu. Sūkšanas šļūtenes glabātuve ietaupa vietu; vienkārši piekariet to droši uz ierīces galvas. Ierīcei ir arī praktiska pūtēja funkcija vietām, kur nav iespējama putekļu sūkšana - instrumentu un sīku priekšmetu uzglabāšanas plauktiem, pagriežams slēdzis, lai viegli ieslēgtu un izslēgtu ierīci, ergonomiski veidots pārnēsāšanas rokturis, kā arī "Pull & Push" stiprinājumu sistēma, kas ļauj viegli atvērt un aizvērt konteineru. Uz bampera paredzēta vieta ērtai caurules un grīdas uzgaļa uzglabāšanai.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3-18 S: 18 V Battery Power maināmā baterija
18 V Battery Power maināmā baterija
Nodrošina iespēju darboties bez elektriskās strāvas, šādi nodrošinot maksimālu kustības brīvību Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Savietojams ar visām 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēm.
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3-18 S: Cilindriskais filtrs
Cilindriskais filtrs
Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3-18 S: Praktiska piederumu novietne
Praktiska piederumu novietne
Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Kompakta iekārtas uzglabāšana
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
  • Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
  • Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
  • Drošai uzgaļu un sīkumu (piemēram, naglu un skrūvju) uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
  • Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
  • Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
  • Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
  • Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
  • Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
  • Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
  • Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
nominālā ieejas jauda (W) 270
Sūkšanas jauda (W) 75
Vakuums (mbar) maks. 110
Gaisa plūsma (l/s) maks. 30
Tvertnes tilpums (l) 17
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
Krāsas komponents Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) apt. 10 (2,5 Ah) / apt. 20 (5 Ah)
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 70
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 353 x 328 x 487

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
  • Noņemams rokturis
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
  • Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
  • Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu

Aprīkojums

  • Pūtēja funkcija
  • Novietošanas stāvoklis
  • Salokāms rokturis pārnēsāšanai
  • Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
  • Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Izturīgs buferis
  • Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

