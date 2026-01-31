Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 Battery

Putekļu sūkšana bez ierobežojumiem: 36 V akumulatora platformas darbinātais WD 3 Battery multifunkcionālais putekļu sūcējs ar piederumiem grīdas un manuālai uzkopšanai. Maināma 36 V baterija un lādētājs iegādājami atsevišķi kā papildus piederumi.

WD 3 Battery ir tik pat funkcionāls, kā multifunkcionālais puteķlu sūcējs ar strāvas kabeli, bet tam nav nepieciešams pieslēgums strāvai. Atkarībā no baterijas, darbības laiks ir 15 vai 30 minūtes (Baterija nav iekļauta piegādes komplektācijā). Fleksiblais bezvadu multifunkcionālais putekļu sūcējs ir aprīkots ar robustu, trieciendrošu 17 litrīgu tvertni, filtra patronu un, sūcot sausu un slapju, filtra patrona nav jāmaina. Plūsmas optimizētā sūkšanas šļūtene, un grīdas uzgalis nodrošina optimālu netīrumu savākšanu un garantē perfektu tīrību. Vēl viena praktiska detaļa - noņemams elkonis, kas ļauj pievienot uzgaļus tieši pie šļūtenes. Praktiskā novietne grīdas uzgalim - ļauj ērti noglabāt grīdas uzgali darba pārtraukumos. WD 3 Battery atvieglo uzkopšanu arī ar praktisko pūšanas funkciju, Push & Pull saslēgu, ergonomisku pārvietošanas rokturi un piederumu glabāšanas vietu. Un, pateicoties savietojamībai ar 36 V bateriju platformu, baterijas no citām 36 V Battery Power iekārtām var tikt izmantotas, lai darbinātu WD 3 Battery.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 Battery: 36 V Battery Power maināmais akumulators
36 V Battery Power maināmais akumulators
Nodrošina iespēju darboties bez elektriskās strāvas, šādi nodrošinot maksimālu kustības brīvību Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Savietojama ar visām 36 V Kärcher Battery Power platformas iekārtām.
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 Battery: Īpašs kārtridža filtrs
Īpašs kārtridža filtrs
Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 Battery: Praktiska pūtēja funkcija
Praktiska pūtēja funkcija
Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Netīrumu savākšana bez piepūles, piemēram no grants bedres.
Grīdas sprausla un sūkšanas caurule
  • Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
  • Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Noņemams rokturis
  • Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
  • Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Praktiska piederumu uzglabāšana
  • Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Praktiska piederumu novietne
  • Vietu taupošs, drošs un viegli lietojams risinājums šļūtenei, elektrības kabelim un piederumiem.
Pull & Push fiksācijas sistēma
  • Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
  • Iekārtu ir viegli un ērti pārvietot.
Lieli transporta riteņi
  • Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
nominālā ieejas jauda (W) 300
Sūkšanas jauda (W) 80
Vakuums (mbar) maks. 110
Gaisa plūsma (l/s) maks. 40
Tvertnes tilpums (l) 17
Tvertnes materiāls Plastmasa
Krāsas komponents Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 36
Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²) apt. 70 (2,5 Ah) / apt. 140 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) apt. 15 (2,5 Ah) / apt. 30 (5 Ah)
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 67
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 5.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 8.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 388 x 340 x 503

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
  • Noņemams rokturis
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
  • Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
  • Uzgalis spraugām
  • Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
  • Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu

Aprīkojums

  • Pūtēja funkcija
  • Novietošanas stāvoklis
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Izturīgs buferis
  • Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
  • Terase
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Dārza šķūīnis
  • Automašīnas salons
  • Šķidrumi
  • Darbnīca
  • Garāža
  • Pagrabs
  • Ieeja
  • Hobija darbnīca
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast WD 3 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

  • SSL Secured
