Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 Battery Premium
36 V akumulatora platformas darbinātā multifunkcionālā putekļu sūcēja WD 3 Premium versija ir aprīkota ar 17 litru nerūsējošā tērauda tvertni. Maināma 36 V baterija un lādētājs iegādājami atsevišķi kā papildus piederumi.
WD 3 Battery Premium multifunkcionālais putekļu sūcējs piedāvā vairāk kā tikai pilnīgu kustības brīvību sūcot putekļus - tam ir pilns priekšrocību spektrs. Tas ir aprīkots ar 17 litrīgu, īpaši izturīgu nerūsējošā tērauda tvertni. Tam ir filtra patrona, kuru nav jāmaina - vienalga sūcat sausu vai slapju. Noņemams elkonis, kas ļauj pievienot uzgaļus tieši pie šļūtenes ar optimizētu gaisa plūsmu. Kombinētais grīdas uzgaļa ieliktnis, optimālai netīrumu savākšanai. Darbības laiks ir 15 vai 30 minūtes ar Battery power 36/25 bateriju vai Battery Power 36/50 attiecīgi (Baterija nav iekļauta piegādes komplektācijā). Praktiskā novietne grīdas uzglim - ļauj ērti noglabāt grīdas uzgali darba pārtraukumos. WD 3 Battery atvieglo uzkopšanu arī ar praktisko pūšanas funkciju, Push & Pull saslēgu, ergonomisku pārvietošanas rokturi un piederumu glabāšanas vietu. Un, pateicoties savietojamībai ar 36 V bateriju platformu, baterijas no citām 36 V Battery Power iekārtām var tikt izmantotas, lai darbinātu WD 3 Battery.
Īpašības un ieguvumi
36 V Battery Power maināmais akumulatorsNodrošina iespēju darboties bez elektriskās strāvas, šādi nodrošinot maksimālu kustības brīvību Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Savietojama ar visām 36 V Kärcher Battery Power platformas iekārtām.
Īpašs kārtridža filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Praktiska pūtēja funkcijaPraktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Netīrumu savākšana bez piepūles, piemēram no grants bedres.
Grīdas sprausla un sūkšanas caurule
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Praktiska piederumu novietne
- Vietu taupošs, drošs un viegli lietojams risinājums šļūtenei, elektrības kabelim un piederumiem.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārtu ir viegli un ērti pārvietot.
Lieli transporta riteņi
- Drošai un ērtai pārvietošanai pat pa nelīdzenu virsmu, piemēram, dārza celiņiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|300
|Sūkšanas jauda (W)
|80
|Vakuums (mbar)
|maks. 110
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 40
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Veiktspēja no vienas baterijas uzlādes (m²)
|apt. 70 (2,5 Ah) / apt. 140 (5 Ah)
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 15 (2,5 Ah) / apt. 30 (5 Ah)
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|67
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|388 x 340 x 525
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pūtēja funkcija
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Terase
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza šķūīnis
- Automašīnas salons
- Šķidrumi
- Darbnīca
- Garāža
- Pagrabs
- Ieeja
- Hobija darbnīca
