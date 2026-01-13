Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 C Premium 17L *EU
Ierīce WD 3 S V-17/4/20 vienlaikus ir gan jaudīga, gan efektīva, tai ir 17 l nerūsējošā tērauda tvertne, viengabala kasetnes tipa filtrs, 4 m kabelis, 2 m iesūkšanas šļūtene un kompakta glabātuve.
WD 3 S V-17/4/20 ir jaudīgs un energoefektīvs, ar enerģijas patēriņu vien 1000 W. Ierīce lieliski sader ar iesūkšanas šļūteni un grīdas uzgali ar fiksatoriem – vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausiem, slapjiem, smalkiem vai raupjiem netīrumiem. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs izceļas ar kompaktu konstrukciju un izturīgu 17 l nerūsējošā tērauda tvertni, 4 m kabeli, 2 m iesūkšanas šļūteni un flīsa filtra maisu. Pateicoties viengabala kasetnes tipa filtram, ir iespējams savākt gan slapjus, gan sausus netīrumus bez filtra nomaiņas. Pūtēja funkcija ir noderīga grūti pieejamu vietu tīrīšanai. Šļūtene tiek uzglabāta, pakarinot to uz ierīces korpusa, tādējādi ietaupot vietu. Kabeli var turēt uz kabeļa āķa, caurules un grīdas uzgaļus – uz bufera. "Pull & Push" fiksācijas sistēma nodrošina tvertnes vienkāršu atvēršanu un aizvēršanu. Putekļsūcēja rokturi var noņemt, un piederumu var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Ierīce ir arī pārdomāta: Rīkus vai nelielas detaļas var izvietot zonā uz ierīces korpusa. Ergonomiskas formas rokturis pārnēsāšanai nodrošina ērtu transportēšanu.
Īpašības un ieguvumi
Cilindriskais filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusaVietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas. Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|230
|Vakuums (mbar)
|maks. 230
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 45
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|353 x 328 x 493
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Darbnīca
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca