Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 P V-17/4/20 Workshop (YYY)
WD 3 P V-17/4/20 Workshop ir aprīkots ar 17 l plastmasas tvertni, 4 m kabeli, 2 m šļūteni, strāvas kontaktligzdu ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un īpašiem piederumiem hobija darbnīcai.
Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 3 P V-17/4/20 Workshop ir izcili jaudīgs, energoefektīvs un kompakts – tā enerģijas patēriņš ir vien 1000 W. Speciālais putekļsūcējs hobija darbnīcai pārliecina ar 2 m iesūkšanas šļūteni, 4 m kabeli, 2 plastmasas caurulēm, grīdas uzgali ar fiksatoriem, uzgali spraugām, plānu rīku šļūteni, rīku adapteri un iesūkšanas birsti ar mīkstiem sariem. Tas ir arī praktisks: Iebūvētā strāvas kontaktligzda ļauj pieslēgt elektroinstrumentus tieši pie putekļsūcēja. Putekļsūcējs tiek ieslēgts vai izslēgts ar pievienoto elektroinstrumentu. Ierīce izceļas arī ar izturīgu 17 l plastmasas tvertni, flīsa filtra maisu un grīdas uzgali ar fiksatoriem ātrai un dziļai grīdas tīrīšanai. Smalkus un raupjus netīrumus var savākt vienā acumirklī. Saudzīgi tīrāmās virsmas var vienkārši notīrīt, izmantojot iesūkšanas birsti. Noņemamais rokturis sniedz iespēju uzgaļus tieši savienot ar iesūkšanas šļūteni, tādējādi ļaujot bez piepūles strādāt šaurās vietās. Ja iesūkšana nav iespējama, netīrumu savākšanai tiek izmantota noderīgā pūtēja funkcija.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši piederumi darbagalda tīrīšanaiĀtra un rūpīga darbagalda tīrīšana ar putekļsūcēju, izmantojot iesūkšanas birsti ar mīkstiem sariem. Virsmas uzkopj maigi, tāpēc ir piemērots saudzīgi tīrāmām zonām.
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiemNetīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Cilindriskais filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Sūkšanas jauda (W)
|230
|Vakuums (mbar)
|maks. 230
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 45
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|349 x 328 x 492
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Lokana iesūkšanas šļūtene: 1 m, 35 mm
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem
- Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Terase
- Pagrabs
- Šķidrumi
