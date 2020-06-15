Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 S V-15/6/20 Home
Lieliski piemērots tīrīšanas darbiem mājās: WD 3 S V-15/6/20 Home ir aprīkots ar 15 l plastmasas tvertni, 6 m kabeli, 2 m iesūkšanas šļūteni, 3 flīsa filtra maisiem un īpašiem piederumiem.
Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 3 S V-15/6/20 Home ir perfekta ierīce mājai, pateicoties tās zemajam enerģijas patēriņam, kas ir tikai 1000 W. Ar īpašiem piederumiem un filtru sistēmu tā ir ideāli piemērota sausu netīrumu, kā arī ūdens un stikla lausku iesūkšanai. Putekļsūcējs pārsteidz ar savu izturīgo 15 l nerūsējošā tērauda tvertni, 6 metru kabeli un 2 metru iesūkšanas šļūteni ar noņemamu rokturi ērtai tīrīšanai šaurās vietās. Citas īpašības: pārslēdzams grīdas uzgalis paklāju un cieto grīdu dziļai tīrīšanai, uzgalis mīkstajām mēbelēm saudzīgai tīrīšanai, 3 flīsa filtru maisi, iesūkšanas šļūtenes glabātuve un uzglabāšanas vieta uz ierīces korpusa, praktiska pūtēja funkcija, pagriežams slēdzis ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai, "Pull & Push” fiksācijas sistēma tvertnes vienkāršai atvēršanai un aizvēršanai, kā arī ergonomiskas formas rokturis pārnēsāšanai. Caurules un grīdas uzgali var arī ērti uzstādīt novietnē uz bufera.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši piederumi dažādu grīdas segumu un mīksto mēbeļu tīrīšanaiNodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus. Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Īpaša filtru sistēmaSausu netīrumu, ūdens un stikla lausku iesūkšanai. Dažādiem tīrīšanas uzdevumiem mājās. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|230
|Vakuums (mbar)
|maks. 230
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 45
|Tvertnes tilpums (l)
|15
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|353 x 328 x 458
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Uzgalis sausu netīrumu savākšanai: Var nomainīt gan paklājiem, gan cietajiem segumiem
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 3 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Ar paklāju klātas grīdas
- Cietie grīdas segumi
- Mīkstās mēbeles
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Šķidrumi
Piederumi
Atrast WD 3 S V-15/6/20 Home rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.