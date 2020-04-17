Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB putekļsūcējs nodrošina lielisku slapjās un sausās uzkopšanas rezultātu. Tam ir 17 l nerūsējošā tērauda tvertne, 4 m kabelis, 2 m iesūkšanas šļūtene, cilindrveida filtrs un 5 flīsa filtra maisi.
WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējam ir tikai 1000 vatu enerģijas patēriņš, un šajā komplektācijā ir iekļauti kopumā 5 flīsa filtra maisi. Iekārtai ir arī grīdas uzgalis ar fiksatoriem, izturīga 17 litru nerūsējošā tērauda tvertne, 4 metrus garš kabelis, 2 metrus gara iesūkšanas šļūtene, noņemams rokturis un cilindrveida filtrs, kas gādā par optimālu tīrīšanas rezultātu sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanas gadījumā. Viengabala cilindrveida filtrs ļauj ērti savākt kā sausus, tā mitrus netīrumus bez filtra nomaiņas. Citas priekšrocības: noņemams rokturis ērtai uzkopšanai arī šaurās telpās, vietu taupoša un droša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, praktiska pūtēja funkcija, instrumentu un sīku detaļu uzglabāšanas vieta iekārtas galvā, kabeļa āķis, ergonomisks rokturis, grozāms slēdzis ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai un Pull & Push fiksācijas sistēma vienkāršai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai. Putekļsūcēja rokturi var noņemt, un piederumu var pievietot tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Vēl viena piezīme – nelielas detaļas var uzglabāt zonā uz iekārtas galvas.
Īpašības un ieguvumi
Cilindriskais filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusaVietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas. Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|230
|Vakuums (mbar)
|maks. 230
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 45
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|353 x 328 x 493
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Cilindriskais filtrs: Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 5 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Darbnīca
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca
Piederumi
