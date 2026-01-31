Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 V-17/4/35
Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 3 V-17/4/35 ar 17 l plastmasas tvertni, 4 m kabeli un 3,5 m iesūkšanas šļūteni. Komplektācijā iekļauts automašīnas uzgalis un īpaši garš uzgalis spraugām.
WD 3 V-17/4/35 ir jaudīgs un energoefektīvs slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs, kura enerģijas patēriņš ir vien 1000 W. Iekārta lieliski sader ar iesūkšanas šļūteni un grīdas uzgali ar fiksatoriem, un tā nodrošinās vislabāko tīrīšanas rezultātu, savācot sausus, slapjus, smalkus un raupjus netīrumus. Putekļsūcējam ir papildu uzgalis automašīnām, kas ļauj bez piepūles notīrīt tekstilmateriālu virsmas, un īpaši garš spraugu uzgalis grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Tas ir kompakts un pievilcīgs dizainu un triecienizturīga 17 l plastmasas tvertne. Iekārtai standartaprīkojumā ir 4 m kabelis, 3,5 m iesūkšanas šļūtene ar noņemamu rokturi, grīdas uzgalis ar fiksatoriem, cilindrveida filtrs un flīsa filtra maiss. Rokturi var noņemt, un piederumus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes, lai atvieglotu darbu pat šaurās telpās. Šļūtene ir uzglabājama uz iekārtas galvas, pakarinot to vienā vai otrā pusēs. Citas funkcijas: grozāms slēdzis iekārtas ieslēgšanai un izslēgšanai, Pull & Push fikšacijas sistēma, kas ļauj viegli aizvērt un atvērt tvertni, ergonomisks rokturis pārnēsāšanai.
Īpašības un ieguvumi
Cilindriskais filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusaVietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas. Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|230
|Vakuums (mbar)
|maks. 230
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 45
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|349 x 328 x 492
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 3.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Īpaši garš uzgalis spraugām (350 mm)
- Uzgalis automašīnām
- Cilindriskais filtrs: Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Darbnīca
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca
