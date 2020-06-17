Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
Izcili jaudīgs automašīnas putekļsūcējs: WD 3 V-17/6/20 Car ir paredzēts automašīnas salona tīrīšanai, tam ir 17 l plastmasas tvertne, 6 m kabelis, 2 m iesūkšanas šļūtene un īpaši uzgaļi.
Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 3 V-17/6/20 Car ir izcili jaudīgs, energoefektīvs un kompakts – tā enerģijas patēriņš ir vien 1000 W. Ierīce izceļas ar uzgali automašīnām, īpaši garu uzgali spraugām un iesūkšanas birstēm ar mīkstiem un cietiem sariem. Gan saudzīgi tīrāmām virsmām, piemēram, instrumentu panelim, gan ļoti piesārņotām zonām, piemēram, kāju paliktņiem, gan lielām vietām, piemēram, bagāžas nodalījumam, gan šaurām vietām starp sēdekļiem: Pateicoties īpašajām birstēm un uzgaļiem, bez grūtībām var rūpīgi iztīrīt ikvienu zonu automašīnas salonā. Noņemamais rokturis sniedz iespēju birstes un uzgaļus tieši savienot ar iesūkšanas šļūteni, tādējādi ļaujot bez piepūles strādāt šaurās vietās. Ierīce ir aprīkota ar izturīgu, trieciendrošu 17 l plastmasas tvertni, 6 m kabeli un 2 m iesūkšanas šļūteni ar noņemamu rokturi, grīdas uzgali ar fiksatoriem, uzgali spraugām, kasetnes tipa filtru un flīsa filtra maisu. Viengabala kasetnes tipa filtrs nodrošina iespēju savākt sausus un slapjus netīrumus bez nepieciešamības nomainīt filtru. Citas īpašības: uzglabāšanas iespēja uz ierīces korpusa, praktiska pūtēja funkcija, "Pull & Push" fiksācijas sistēma tvertnes vienkāršai atvēršanai un aizvēršanai, ergonomiskas formas rokturis pārnēsāšanai.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši piederumi automašīnas salona tīrīšanaiLabākiem tīrīšanas rezultātiem uz saudzīgi tīrāmām virsmām, lielām virsmām un šaurās spraugās. Smalku un noturīgu netīrumu optimālai notīrīšanai.
Noņemams rokturisDažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Cilindriskais filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|230
|Vakuums (mbar)
|maks. 230
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 45
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|349 x 328 x 492
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Īpaši garš uzgalis spraugām (350 mm)
- Uzgalis automašīnām
- Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem
- Iesūkšanas birste ar cietiem sariem
- Cilindriskais filtrs: Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Automašīnas bagāžas nodalījums
- Automašīnas sēdekļi
- Aizmugurējais sēdeklis
- Kāju paklājiņš
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Instrumentu panelis
- Centrālā konsole
- Terase
- Pagrabs
- Šķidrumi