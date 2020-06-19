Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 V-19/6/20 Home
Komplektā ietilpst īpaši piederumi īpaši jaudīgai mājsaimniecības tīrīšanai. WD 3 V-19/6/20 Home pārsteidz ar jaudu, efektivitāti, 19 l plastmasas tvertni, 6 m kabeli un 2 m iesūkšanas šļūteni.
Slapjās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs WD 3 V-19/6/20 Home ir ideāli piemērots mājsaimniecībām, jo tā zemais enerģijas patēriņš ir tikai 1000 W. Pateicoties īpašajiem piederumiem un filtru sistēmai, tas ir ideāli piemērots sauso netīrumu, kā arī ūdens un stikla lausku savākšanai. Putekļsūcējs pārsteidz ar savu izturīgo 19 l plastmasas tvertni, 6 m garu kabeli un 2 m garu iesūkšanas šļūteni, kā arī noņemamu rokturi ērtai uzkopšanai šaurās telpās. Citas priekšrocības: pārslēdzams grīdas uzgalis dziļai paklāju un cieto grīdu tīrīšanai, tapsējuma uzgalis saudzīgai mīksto mēbeļu tīrīšanai, 3 flīsa filtru maisi, šļūtenes uzglabāšanas vieta un novietne uz ierīces galvas, kā arī praktiska pūtēja funkcija, grozāms slēdzis iekārtas ieslēgšanai un izslēgšanai, Pull & Push fiksācijas sistēma vienkāršai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai, kā arī ergonomiskas formas rokturis pārnēsāšanai. Caurules un grīdas uzgali var arī ērti novietot novietnē pie bufera.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši piederumi dažādu grīdas segumu un mīksto mēbeļu tīrīšanaiNodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus. Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Īpaša filtru sistēmaSausu netīrumu, ūdens un stikla lausku iesūkšanai. Dažādiem tīrīšanas uzdevumiem mājās. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|230
|Vakuums (mbar)
|maks. 230
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 45
|Tvertnes tilpums (l)
|19
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|353 x 328 x 523
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Uzgalis sausu netīrumu savākšanai: Var nomainīt gan paklājiem, gan cietajiem segumiem
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 3 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Ar paklāju klātas grīdas
- Cietie grīdas segumi
- Mīkstās mēbeles
- Mīkstās mēbeles
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Šķidrumi
Piederumi
