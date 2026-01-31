Putekļsūcējs ar ūdens filtru DS 6 *EU
DS 6 putekļu sūcējs ar inovatīvo ūdens filtrēšanas tehnoloģiju nodrošina, ka no tā izplūstošais gaiss ir par 99,99 % tīrs. Lielisks ne tikai tiem, ko nomoka alerģijas.
DS 6 putekļu sūcējs ar ūdens filtru ne tikai rūpīgi ļauj izsūkt grīdas, bet arī nodrošina, ka izplūdes gaiss ir svaigāks un 99,9 % bez putekļiem. Rezultātā uzlabojas un ir daudz patīkamāka iekštelpu vide. Pretstatā parastajiem putekļu sūcējiem ar filtra maisu, jaunizstrādātais putekļu sūcējs DS 6 ar ūdens filtru balstās uz dabīgo ūdens spēku, kas rodas, ūdenim filtrā mituļojot ar lielu ātrumu. Iesūktie netīrumi, izejot caur virpuļojošajam ūdenim tiek efektīvi izfiltrēti no gaisa un paliek ūdenī. Rezultātā izplūstošais gaiss ir svaigs un īpaši tīrs.
Īpašības un ieguvumi
Daudzpakāpju filtru sistēma, kas sastāv no inovatīvā ūdens filtra, mazgājamā starpfiltra un HEPA 12 filtra (EN 1822:1998)Attīra 99,5 % putekļu svaigam gaisam un patīkamam istabas klimatam. Piemērots cilvēkiem, kuri sirgst ar alerģijām.
Izņemams ūdens filtrsViegli uzpildīt un tīrīt.
Praktiska piederumu uzglabāšanaĀtra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos. Vietu taupoša uzglabāšana.
Energoefektīvs motors
- Tikpat efektīvis kā 1400 vatu iekārta.
- Zems enerģijas patēriņš.
Automātiska kabeļa uztīšana
- Ātra un ērta strāvas vada uzglabāšana, nospiežot vienu pogu.
Piederumu novietne uz iekārtas
- Visus piederumus iespējams ietilpināt un ērti uzglabāt tiem paredzētajā piederumu nodalījumā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Putekļsūcēja veids
|Putekļsūcējs ar ūdens filtru
|Nominālā jauda (W)
|650
|Ūdens filtrs (l)
|2
|Darbības rādiuss (m)
|10.2
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|535 x 289 x 345
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.1 m
- Teleskopiskās iesūkšanas caurules materiāls: Hromēts
- Pārslēdzams uzgalis sausajai grīdas uzkopšanai
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
- Foam Stop pretputošanās līdzeklis
- Motora aizsardzības filtri
Aprīkojums
- Praktiska piederumu uzglabāšana
- Piederumu novietne uz iekārtas
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Paklāji
- Tekstila virsmas
- Gaiteņi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast DS 6 *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.