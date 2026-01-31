Akumulatora putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily

Uzticama tīrīšana bez piepūles lielākās mājsaimniecībās. Putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily izceļas ar savu vieglo svaru, bezmaisa filtru sistēmu un lielo iesūkšanas jaudu.

Tīrīšana patiešām var būt tik vienkārša. Ar putekļsūcēju VC 6 Cordless ourFamily uzkopšana kļūst par patīkamu nodarbi. Vairākas viedās funkcijas – netīrumu tvertnes iztukšošana ar spiedpogu, palielinātas jaudas režīms, ergonomiska konstrukcija grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai un LED apgaismojums uz aktīvā grīdas uzgaļa, kas padara putekļus labāk redzamus un nodrošina uzticamu netīrumu savākšanu. Komplektācijā iekļauts lokans uzgalis cieto grīdu uzkopšanai ar mīkstu veltnīti īpaši jutīgām virsmām, piemēram, parketam, linolejam, korķim, PVH, laminātam un flīzēm. Citas priekšrocības – klusa darbība un viegli nolasāms ekrāns, kas jebkurā laikā parāda akumulatora statusu un svarīgos paziņojumus. Ir arī ērta mēlītes fiksācijas funkcija, kas novērš nepieciešamību to pastāvīgi turēt piespiestu. Ņemot vērā to, ka sienas balstenim ir iebūvēta uzlādes funkcija, putekļsūcēja novietošana un uzlāde ir pavisam vienkārša. Jaudīgais bezslotiņu motors (250 W) apvienojumā ar 25,2 V akumulatoru atvieglo smago uzkopšanas darbu ar putekļsūcēju.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily: Pielāgota tehnoloģija
Pielāgota tehnoloģija
Jaudīga 25,2 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 50 minūšu darbības laiks pamata režīmā. 250 W motors, aktīvais grīdas uzgalis, mēlītes fiksatora funkcija un trīspakāpju bezmaisu filtru sistēma.
Akumulatora putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily: Praktiski veidota filtru sistēma
Praktiski veidota filtru sistēma
Trīspakāpju filtru sistēma ar ciklonisko, gaisa ieplūdes un HEPA higiēniskajiem filtriem. HEPA higiēniskais filtrs (EN 1822:1998) īpaši tīram izplūdes gaisam. Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Akumulatora putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily: Aktīvais grīdas uzgalis
Aktīvais grīdas uzgalis
Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti . Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm. Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
Divpakāpju jaudas kontrole
  • Pietiekami ilgs darbības laiks lielu mājsaimniecību tīrīšanai.
  • Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
Sienas balstenis ar uzlādes funkciju
  • Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
  • Ērta uzlāde, novietojot putekļsūcēju balstenī.
Intuitīvs uzlādes indikators
  • Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
  • Intuitīvs baterijas uzlādes indikators.
Vienkārša lietošana
  • Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
  • Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
  • Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) < 78
Tvertnes tilpums (ml) 800
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 25.2
Kapacitāte (Ah) 2.5
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) Parastais režīms: / apt. 50 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 11
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min) 235
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 2.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6
Izmēri (G x P x A) (mm) 235 x 266 x 1130

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
  • HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
  • Gaisa ieplūdes filtrs: 1 Gabals(i)
  • Liels universālais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
  • Uzgalis cietajām grīdām
  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis tapsējmumam un mīksta putekļu birstīte ("divi vienā")
  • Iesūkšanas caurule: Metāls
  • Lielais sienas balstenis ar uzlādes funkciju

Aprīkojums

  • Mīksts polsterējums uz roktura
  • Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
  • Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Pielietošanas veidi
  • Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
  • Paklāji
  • Tekstila virsmas
  • Kāpnes
Piederumi
Atrast VC 6 Cordless ourFamily rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

