Akumulatora putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Liela iesūkšanas jauda. Bezmaisa putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus bez piepūles nodrošinās lielisku, paliekošu tīrīšanas rezultātu. Ar filtra tīrīšanas piederumu un otru bateriju.
Pārvietošanās brīvība apvienojumā ar komfortu. Ar VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus putekļsūcēju tīrīšana kļūst par tīru baudu. Ir pieejamas tādas ērtas funkcijas kā tvertnes iztukšošana ar vienu spiedpogu, palielinātas jaudas (Boost) režīms, ergonomisks dizains tīrīšanai grūti piekļūstamās vietās un LED apgaismojums uz aktīvā grīdas uzgaļa, kas padara visus putekļus daudz labāk redzamus un garantē uzticamu netīrumu savākšanu. Citas priekšrocības – klusa darbība, atsevišķs filtra tīrīšanas piederums un viegli salasāms baterijas stāvokļa ekrāns, kas arī ziņo par pieredzētajām kļūmēm. Ir arī parocīga Power Lock fiksatora funkcija, kas ļauj Jums neturēt iekārtas ieslēgšanas mēlīti pastāvīgi nospiestu. Sienas balstenis ar uzlādes funkciju gādā par to, ka putekļsūcēja uzglabāšana un uzlāde nevar būt vēl vienkāršāka. Darbības laiks ir 50 minūtes, taču otrā, komplektācijā jau iekļautā baterija nozīmē to, ka varat darboties vēl ilgāk. Jaudīgais (250 W) bezslotiņu līdzstrāvas (BLDC) elektromotors apvienojumā ar 25,2 V baterijas spriegumu padara grīdu uzkopšanu pavisam vieglu, un to nodrošina arī filtra tīrīšanas piederums un komplektā iekļautais otrais gaisa ieplūdes filtrs: vienkārši pievienojiet filtra tīrīšanas piederumu, ievietojiet iekārtā otro gaisa ieplūdes filtru un sāciet tīrīšanu!
Īpašības un ieguvumi
Pielāgota tehnoloģijaJaudīga 25,2 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 50 minūšu darbības laiks pamata režīmā. 250 W motors, aktīvais grīdas uzgalis, mēlītes fiksatora funkcija un trīspakāpju bezmaisu filtru sistēma.
Praktiski veidota filtru sistēmaTrīspakāpju filtru sistēma ar ciklonisko, gaisa ieplūdes un HEPA higiēniskajiem filtriem. HEPA higiēniskais filtrs (EN 1822:1998) īpaši tīram izplūdes gaisam. Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Aktīvais grīdas uzgalisOptimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti . Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm. Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
Divpakāpju jaudas kontrole
- Pietiekami ilgs darbības laiks lielu mājsaimniecību tīrīšanai.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
Sienas balstenis ar uzlādes funkciju
Sienas balstenis ar uzlādes funkciju
- Ērta uzlāde, novietojot putekļsūcēju balstenī.
- Iespēja uzglabāt ātri nomaināmus piederumus.
- Vietu taupoša konstrukcija, iekārta vienmēr ir gatava darbam.
- Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
- Ērta uzlāde, novietojot putekļsūcēju balstenī.
Vienkārša lietošana
- Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
- Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Intuitīvs uzlādes indikators
- Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
- Intuitīvs baterijas uzlādes indikators.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|800
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|25.2
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|Parastais režīms: / apt. 50 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 11
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|235
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (2 gab.)
- HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
- Gaisa ieplūdes filtrs: 2 Gabals(i)
- Filtra tīrīšanas rīks
- Liels universālais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējmumam un mīksta putekļu birstīte ("divi vienā")
- Iesūkšanas caurule: Metāls
- Lielais sienas balstenis ar uzlādes funkciju
Aprīkojums
- Mīksts polsterējums uz roktura
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Paklāji
- Tekstila virsmas
- Kāpnes
Piederumi
Atrast VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.