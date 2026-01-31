Akumulatora putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily Car
VC 6 Cordless ourFamily Car bezmaisa putekļsūcējs piedāvā pārliecinošu veiktspēju un pareizos piederumus rūpīgai tīrīšanai mājās un automašīnā.
Putekļu sūkšana var pat sniegt prieku. VC 6 Cordless ourFamily Car putekļsūcējs piedāvā maksimālu pārvietošanās brīvību mājās un automašīnā ar darbības laiku līdz 50 minūtēm. 250 vatu bezslotiņu motors paveic visu smago darbu putekļu sūkšanā neatkarīgi no tā, vai tiek tīrīta visa māja vai automašīnas salons. Motorizētais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu sūc tikpat rūpīgi kā no cietām grīdām, tā no paklājiem. Kompaktais dizains, mazais svars un piederumi padara putekļsūcēju īpaši daudzpusīgu tā lietošanā, piemēram, to var izmantot arī kā rokas putekļsūcēju. Uzgalis spraugām ar LED gaismu ir noderīgs palīgs, veicot tīrīšanu šaurās un tumšās vietās, īpaši automašīnu salonos. "Divi vienā" birsti mīksto mēbeļu kopšanai var izmantot, lai maigi notīrītu pat jutīga izstrādājuma paneļa virsmas. Pagarinājuma šļūtene palielina sasniedzamību, un uzgalis polsterējumam ir lieliski piemērots automašīnu sēdekļiem. Citas noderīgas funkcijas ir vienkārša putekļu tvertnes iztukšošana ar vienu klikšķi, pastiprinātas jaudas funkcija lielākai sūkšanas jaudai, ergonomisks dizains, lai viegli piekļūtu zem mēbelēm, trīs līmeņu akumulatora indikators un klusa darbība. Piegādes komplektā ir iekļauts arī sienas balstenis ar uzlādes funkciju.
Īpašības un ieguvumi
Pielāgota tehnoloģijaJaudīga 25,2 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 50 minūšu darbības laiks pamata režīmā. 250 W motors, aktīvais grīdas uzgalis, mēlītes fiksatora funkcija un trīspakāpju bezmaisu filtru sistēma.
Praktiski veidota filtru sistēmaTrīspakāpju filtru sistēma ar ciklonisko, gaisa ieplūdes un HEPA higiēniskajiem filtriem. HEPA higiēniskais filtrs (EN 1822:1998) īpaši tīram izplūdes gaisam. Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Papildu piederumi, kas paredzēti auto salonu tīrīšanaiUzgalis spraugām ar LED apgaismojumu, kas palīdz ieraudzīt netīrumus tumšos stūros. Garš, elastīgs uzgalis spraugām un elastīga pagarinājuma šļūtene, lai atvieglotu darbu un varētu sasniegt visas auto salona virsmas. Liels uzgalis polsterējumam ātrai un rūpīgai auto sēdekļu tīrīšanai.
Aktīvais grīdas uzgalis
- Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
- Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
- Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
Divpakāpju jaudas kontrole
- Pietiekami ilgs darbības laiks lielu mājsaimniecību tīrīšanai.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
Sienas balstenis ar uzlādes funkciju
- Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
- Ērta uzlāde, novietojot putekļsūcēju balstenī.
Intuitīvs uzlādes indikators
- Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
- Intuitīvs baterijas uzlādes indikators.
Vienkārša lietošana
- Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
- Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Plašs pielietojums
- Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|800
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|25.2
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|Parastais režīms: / apt. 50 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 11
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|235
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
- HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
- Gaisa ieplūdes filtrs: 1 Gabals(i)
- Liels universālais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
- Garš, lokans uzgalis spraugām
- LED uzgalis spraugām
- Lokans šļūtenes pagarinājums
- Lielais uzgalis tapsējumam
- Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
- Iesūkšanas caurule: Metāls
- Lielais sienas balstenis ar uzlādes funkciju
Aprīkojums
- Mīksts polsterējums uz roktura
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Paklāji
- Automašīnas salons
Piederumi
Atrast VC 6 Cordless ourFamily Car rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.