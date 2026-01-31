Akumulatora putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily Extra
Pilnībā aprīkots un universāls. VC 6 Cordless ourFamily Extra bezmaisa putekļsūcējam ir vesela virkne piederumu, kas atvieglo tīrīšanas darbus. Iekļauts arī grīdas statīvs, kuru nav nepieciešams piestiprināt pie sienas.
Daudzpusīgs lietošanā plašā piederumu klāsta dēļ. VC 6 Cordless ourFamily Extra putekļsūcējs ir lieliski aprīkots ikvienam putekļsūcēja uzdevumam. Tas nodrošina maksimālu ērtību ar darbības laiku līdz 50 minūtēm. 250 vatu bezslotiņu motors padara putekļu savākšanu vieglu, neatkarīgi no tā, vai tiek tīrīta visa māja vai jāsavāc kas izbērts, izliets. Motorizētais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu sūc tikpat rūpīgi kā uz cietām grīdām, tā uz paklājiem. Ir arī motorizēta mini turbo birste mīkstajām mēbelēm un matračiem. Papildu ērtībām tam ir ar vienu klikšķi iztukšojama putekļu tvertne, palielinātas jaudas režīms pastiprinātai sūkšanas spējai, ergonomisks dizains ērtai piekļuvei zem mēbelēm, trīs līmeņu akumulatora indikators un klusa darbība. Darbības pogas fiksators atrisina nepieciešamību to visu laiku turēt nospiestu. Tā mazais svars nozīmē, ka ierīci var izmantot arī kā kompaktu rokas putekļsūcēju. Piegādes komplektā ietilpst uzgalis spraugām ar LED apgaismojumu tumšiem stūriem un kaktiem, birste mīksto mēbeļu kopšanai "divi vienā", filtra tīrīšanas rīks, kā arī otrs rezerves filtrs un grīdas statīvs ar piederumu uzglabāšanas un uzlādes funkcijām.
Īpašības un ieguvumi
Pielāgota tehnoloģijaJaudīga 25,2 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 50 minūšu darbības laiks pamata režīmā. 250 W motors, aktīvais grīdas uzgalis, mēlītes fiksatora funkcija un trīspakāpju bezmaisu filtru sistēma.
Praktiski veidota filtru sistēmaTrīspakāpju filtru sistēma ar ciklonisko, gaisa ieplūdes un HEPA higiēniskajiem filtriem. Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Papildu piederumi vairākām pielietojuma jomāmMīkstās mēbeles vai šauros kaktiņus ir vēl vieglāk tīrīt, izmantojot papildu sprauslas, piemēram, mini turbo birsti un LED uzgali spraugām. Mini turbobirstes motorizācija un spraugu uzgaļa LED apgaismojums nodrošina labāku netīrumu pamanīšanu un savākšanu. Grīdas statīvs ar uzlādes funkciju novērš nepieciešamību uzstādīt balsteni pie sienas.
Aktīvais grīdas uzgalis
- Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
- Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
- Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
Divpakāpju jaudas kontrole
- Pietiekami ilgs darbības laiks lielu mājsaimniecību tīrīšanai.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
Intuitīvs uzlādes indikators
- Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
- Intuitīvs baterijas uzlādes indikators.
Vienkārša lietošana
- Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
- Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Plašs pielietojums
- Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|800
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|25.2
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|Parastais režīms: / apt. 50 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 11
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|235
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
- HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
- Gaisa ieplūdes filtrs: 2 Gabals(i)
- Filtra tīrīšanas rīks
- Liels universālais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
- Mini turbo birste
- LED uzgalis spraugām
- Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
- Iesūkšanas caurule: Metāls
- Grīdas statīvs ar uzlādes funkciju
Aprīkojums
- Mīksts polsterējums uz roktura
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Videos
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Paklāji
- Kāpnes
Piederumi
Atrast VC 6 Cordless ourFamily Extra rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.