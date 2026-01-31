Akumulatora putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily Pet
VC 6 Cordless ourFamily Pet bezmaisa putekļsūcējam ir liela sūkšanas jauda, kā arī atbilstoši piederumi, lai savāktu gandrīz visas mājdzīvnieku spalvas un atmirušās ādas šūnas.
Putekļsūcējs VC 6 Cordless ourFamily Pet pārsteidz ar izciliem rezultātiem, ērtu vadāmību, maksimālu kustību brīvību un darbības laiku līdz 50 minūtēm. Jaudīgais 250 vatu bezslotiņu motors nodrošina vieglumu un rūpīgus tīrīšanas rezultātus pat tad, ja ir jāsasūc mājdzīvnieku spalvas un atmirušās ādas šūnas. Tam arī ir pastiprinātas jaudas funkcija, kas nodrošina papildu jaudu, kad tas nepieciešams. Motorizētais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu tīra gan cietās grīdas, gan paklājus. Ir arī motorizēta mini turbo birste mīkstajām mēbelēm un matračiem. Papildu ērtībām tam ir ar vienu klikšķi iztukšojama putekļu tvertne, ergonomisks dizains ērtai piekļuvei zem mēbelēm un trīs līmeņu akumulatora indikators. Vēl viena priekšrocība ir klusā darbība, kas nebiedē mājdzīvniekus. Darbības pogas fiksators novērš nepieciešamību to visu laiku turēt nospiestu. Kompakto ierīci var izmantot arī kā rokas putekļsūcēju, piemēram, mēbeļu tīrīšanai. Piegādes komplektā ietilpst uzgalis spraugām, mīksta mēbeļu birste "divi vienā", filtra tīrīšanas rīks, kā arī otrs rezerves filtrs un sienas balstenis ar uzlādes funkciju.
Īpašības un ieguvumi
Pielāgota tehnoloģijaJaudīga 25,2 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 50 minūšu darbības laiks pamata režīmā. 250 W motors, aktīvais grīdas uzgalis, mēlītes fiksatora funkcija un trīspakāpju bezmaisu filtru sistēma.
Praktiski veidota filtru sistēmaTrīspakāpju filtru sistēma ar ciklonisko, gaisa ieplūdes un HEPA higiēniskajiem filtriem. Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Papildu piederumi, kas paredzēti mājdzīvnieku īpašniekiemMotorizētā mini turbo birste viegli noņem gandrīz visas mājdzīvnieku spalvas no mīkstajām mēbelēm. Viegla filtra tīrīšana – tas ir svarīgi vietās ar lielu daudzumu netīrumu, piemēram, mājsaimniecībās ar mājdzīvniekiem, kad filtrs jātīra biežāk.
Aktīvais grīdas uzgalis
- Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
- Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
- Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
Divpakāpju jaudas kontrole
- Pietiekami ilgs darbības laiks lielu mājsaimniecību tīrīšanai.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
Sienas balstenis ar uzlādes funkciju
- Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
- Ērta uzlāde, novietojot putekļsūcēju balstenī.
Intuitīvs uzlādes indikators
- Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
- Intuitīvs baterijas uzlādes indikators.
Vienkārša lietošana
- Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
- Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Plašs pielietojums
- Iespēja pievienot papildu piederumus dažādu mājas uzkopšanas darbu veikšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|800
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|25.2
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|Parastais režīms: / apt. 50 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 11
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|235
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
- HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
- Gaisa ieplūdes filtrs: 2 Gabals(i)
- Filtra tīrīšanas rīks
- Liels universālais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
- Mini turbo birste
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
- Iesūkšanas caurule: Metāls
- Lielais sienas balstenis ar uzlādes funkciju
Aprīkojums
- Mīksts polsterējums uz roktura
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Videos
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Paklāji
- Mājdzīvnieku spalvas
Piederumi
Atrast VC 6 Cordless ourFamily Pet rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.