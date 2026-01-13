Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Cordless yourMax
Vienkārša tīrīšana ar maksimālu darbības laiku. VC 7 Cordless yourMax putekļsūcējam ir salīdzinoši mazs svars, bezmaisa filtru sistēma un novatorisks putekļu sensors.
Putekļsūcējs, kas mājas uzkopšanu pārvērš par tīrīšanas piedzīvojumu. VC 7 Cordless yourMax ir nodrošināts ar iespaidīgu jaunāko tehnoloģiju, plaša aprīkojuma un vienkāršas darbības kombināciju. Novatoriskais putekļu sensors uztver netīrumus, attiecīgi pielāgo sūkšanas jaudu, nodrošinot efektīvu akumulatora darbības laiku (līdz 60 minūtēm). Jaudīgais 350 vatu bezslotiņu motors un 25,2 V akumulators atvieglo putekļsūcēja darbu. Palielinātas jaudas režīms garantē maksimālu sūkšanas jaudu ar vienu pogas nospiedienu. Citas priekšrocības ir vienkārša putekļu tvertnes iztukšošana ar vienu klikšķi, ergonomisks dizains pat grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai un LED apgaismojums uz aktīvā grīdas uzgaļa, kas padara putekļus labāk pamanāmus. Filtra tīrīšana nevar būt vienkāršāka komplektācijā iekļautā piederuma un rezerves filtra dēļ. Dažādās sprauslas jebkuras telpas tīrīšanu padara par izklaidējošu spēli: uzgalis spraugām savāc netīrumus no kaktiem un sķirbām, uzgalis "divi vienā" ir ideāls rīks mēbeļu un polsterējuma tīrīšanai, savukārt mīkstā birste ir piemērota pat jutīgu virsmu tīrīšanai. Citas parocīgas funkcijas – akumulatora stāvokļa indikators un sienas balstenis ar uzlādes funkciju.
Īpašības un ieguvumi
Putekļu sensora tehnoloģijaAutomātiska putekļu noteikšana un jaudas kontrole. Viedā jaudas regulēšana ilgākam darbības laikam. Saprotama un viegla uzkopšana.
Pielāgota tehnoloģijaJaudīga 25,2 V baterija, kas perfekti sader ar aktīvo grīdas uzgali. Uzlabots 60 minūšu darbības laiks pamata režīmā. 350 W motors, aktīvais grīdas uzgalis, mēlītes fiksatora funkcija un trīspakāpju bezmaisu filtru sistēma.
Praktiski veidota filtru sistēmaTrīspakāpju filtru sistēma ar ciklonisko, gaisa ieplūdes un HEPA higiēniskajiem filtriem. HEPA higiēniskais filtrs (EN 1822:1998) īpaši tīram izplūdes gaisam. Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Aktīvais grīdas uzgalis
- Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
- Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
- Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
Divpakāpju jaudas kontrole
- Pietiekami ilgs darbības laiks lielu mājsaimniecību tīrīšanai.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
Sienas balstenis ar uzlādes funkciju
- Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
- Ērta uzlāde, novietojot putekļsūcēju balstenī.
Intuitīvs uzlādes indikators
- Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
- Intuitīvs baterijas uzlādes indikators.
Vienkārša lietošana
- Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
- Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|800
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|25.2
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|Parastais režīms: / apt. 60 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 8
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|220
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (1 gab.)
- HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
- Gaisa ieplūdes filtrs: 2 Gabals(i)
- Filtra tīrīšanas rīks
- Liels universālais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējmumam un mīksta putekļu birstīte ("divi vienā")
- Mīkstā birstīte
- Iesūkšanas caurule: Metāls
- Lielais sienas balstenis ar uzlādes funkciju
Aprīkojums
- Mīksts polsterējums uz roktura
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
- Putekļu sensors
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Paklāji
- Tekstila virsmas
- Kāpnes
Piederumi
Atrast VC 7 Cordless yourMax rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.