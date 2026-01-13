Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line
VC 7 Signature Line ar novatorisku putekļu sensoru un otru bateriju. Iekļauts filtra tīrīšanas rīks, uzgalis spraugām, mini turbo birste, mīksta birste putekļiem, sienas balstenis ar uzlādes funkciju.
Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Jaunais VC 7 Signature Line putekļsūcējs jau no pirmā acu skatiena ir atpazīstams kā labākā iekārta savā produktu grupā. Ar tādām priekšrocībām kā putekļu sensoru, aktīvo grīdas uzgali un divpakāpju jaudas kontroli tas nosaka jaunus standartus iekārtas darbības laikam un tīrīšanas rezultātu ieguvei. Papildu baterijas dēļ VC 7 Signature Line vienmēr būs gatavs darbam, lai veicīgi ieviestu tīrību arī lielākās mājsaimniecībās.
Īpašības un ieguvumi
Signature Line priekšrocībasAr uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija.
Papildu baterijaBezgalīgi ilgam darbības laikam.
Putekļu sensora tehnoloģijaAutomātiska putekļu noteikšana un jaudas kontrole. Viedā jaudas regulēšana ilgākam darbības laikam. Saprotama un viegla uzkopšana.
Aktīvais grīdas uzgalis
- Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
- Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
- Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
Praktiski veidota filtru sistēma
- Trīspakāpju filtru sistēma ar ciklonisko, gaisa ieplūdes un HEPA higiēniskajiem filtriem.
- HEPA higiēniskais filtrs (EN 1822:1998) īpaši tīram izplūdes gaisam.
- Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Vienkārša lietošana
- Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
- Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
- Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Intuitīvs uzlādes indikators
- Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
- Intuitīvs baterijas uzlādes indikators.
Sienas balstenis ar uzlādes funkciju
- Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
- Ērta uzlāde, novietojot putekļsūcēju balstenī.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|800
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|25.2
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|Parastais režīms: / apt. 60 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 8
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|220
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (2 gab.)
- HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
- Gaisa ieplūdes filtrs: 2 Gabals(i)
- Filtra tīrīšanas rīks
- Liels universālais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
- Mini turbo birste
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
- Iesūkšanas caurule: Metāls
- Lielais sienas balstenis ar uzlādes funkciju
Aprīkojums
- Mīksts polsterējums uz roktura
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
- Putekļu sensors
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Paklāji
- Tekstila virsmas
- Kāpnes
Piederumi
Atrast VC 7 Signature Line rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.