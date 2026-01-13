Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line

VC 7 Signature Line ar novatorisku putekļu sensoru un otru bateriju. Iekļauts filtra tīrīšanas rīks, uzgalis spraugām, mini turbo birste, mīksta birste putekļiem, sienas balstenis ar uzlādes funkciju.

Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Jaunais VC 7 Signature Line putekļsūcējs jau no pirmā acu skatiena ir atpazīstams kā labākā iekārta savā produktu grupā. Ar tādām priekšrocībām kā putekļu sensoru, aktīvo grīdas uzgali un divpakāpju jaudas kontroli tas nosaka jaunus standartus iekārtas darbības laikam un tīrīšanas rezultātu ieguvei. Papildu baterijas dēļ VC 7 Signature Line vienmēr būs gatavs darbam, lai veicīgi ieviestu tīrību arī lielākās mājsaimniecībās.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line: Signature Line priekšrocības
Signature Line priekšrocības
Ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija.
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line: Papildu baterija
Papildu baterija
Bezgalīgi ilgam darbības laikam.
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line: Putekļu sensora tehnoloģija
Putekļu sensora tehnoloģija
Automātiska putekļu noteikšana un jaudas kontrole. Viedā jaudas regulēšana ilgākam darbības laikam. Saprotama un viegla uzkopšana.
Aktīvais grīdas uzgalis
  • Optimāla netīrumu savākšana ar motorizēto rullīti .
  • Izcila manevrējamība nodrošina ļoti vienkāršu uzkopšanu zem mēbelēm.
  • Nodrošina uzticamu virsmu tīrīšanu.
Praktiski veidota filtru sistēma
  • Trīspakāpju filtru sistēma ar ciklonisko, gaisa ieplūdes un HEPA higiēniskajiem filtriem.
  • HEPA higiēniskais filtrs (EN 1822:1998) īpaši tīram izplūdes gaisam.
  • Vienkārša iztukšošana ar spiedpogu.
Vienkārša lietošana
  • Jaudu var ātri un vienkārši pielāgot konkrētajam uzdevumam.
  • Alternatīvs jaudas palielināšanas (Boost) režīms.
  • Ietverta mēlītes fiksācijas funkcija ērtākai lietošanai.
Intuitīvs uzlādes indikators
  • Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
  • Intuitīvs baterijas uzlādes indikators.
Sienas balstenis ar uzlādes funkciju
  • Iekārtu var ātri un viegli novietot, izmantojot sienas balsteni.
  • Ērta uzlāde, novietojot putekļsūcēju balstenī.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) < 78
Tvertnes tilpums (ml) 800
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 25.2
Kapacitāte (Ah) 2.5
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) Parastais režīms: / apt. 60 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 8
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min) 220
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 2.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 235 x 266 x 1130

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterija: 25,2 V / 2,5 Ah baterija (2 gab.)
  • HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
  • Gaisa ieplūdes filtrs: 2 Gabals(i)
  • Filtra tīrīšanas rīks
  • Liels universālais grīdas uzgalis ar LED apgaismojumu
  • Mini turbo birste
  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
  • Iesūkšanas caurule: Metāls
  • Lielais sienas balstenis ar uzlādes funkciju

Aprīkojums

  • Mīksts polsterējums uz roktura
  • Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
  • Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
  • Putekļu sensors
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line
Akumulatora putekļsūcējs VC 7 Signature Line
Pielietošanas veidi
  • Cietie grīdas segumi
  • Paklāji
  • Tekstila virsmas
  • Kāpnes
Piederumi
Atrast VC 7 Signature Line rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija