Sūknis Mājai un Dārzam BP 5 Home & Garden
Izturīgais "BP 5 Home & Garden premium" mājas un dārza sūknis ar efektīvo četrpakāpju piedziņu ir ideāls dārza laistīšanai un saimniecības mājas ūdens padeves nodrošināšanai (piemēram, ar lietus ūdeni). Ērti izmantojams, izturīgs un uzticams!
Neatkarīgi no tā, jālaista dārzs ar nemainīgu spiedienu, vai jānodrošina padeve uz veļasmašīnu vai vannas istabu - izturīgais un kvalitatīvais "BP 5 Home & Garden" sūknis, kam nav nepieciešama tehniskā apkope, ir ideāls, ja tiek izmantots alternatīvs ūdens avots. Tā automātiskā palaišanas/apturēšanas funkcija nodrošina, ka sūkni pēc nepieciešamības var automātiski ērti ieslēgt vai izslēgt. Ārkārtas situācijas gadījumā aizsardzība pret darbu tukšgaitā sūkni izslēgs un displejā izdos kļūdas paziņojumu. Četrpakāpju piedziņa pārliecina ar jaudu, efektivitāti un nevainojamo darbību. Pie identiska plūsmas ātruma "BP 5 Home & Garden" sūknim ir nepieciešama mazāka jauda, nekā standarta strūklas sūkņiem - kas nozīmē aptuveni 30 % lielu enerģijas ietaupījumu. Funkcijas papildu ērtībai - tādas, kā integrēts pēdas slēdzis, divas izejas nepārtrauktai divu pieslēgtu ierīču izmantošanai un skaņu absorbējoša gumijas pēda - uzticamai darbībai papildina drošības funkcijas, tādas, kā standarta priekšfiltrs un integrēts pretvārsts. Kärcher vēl arī piedāvā pagarināto piecu gadu garantiju.
Īpašības un ieguvumi
Viegli lietojams mājās un dārzā
- Nepārtraukta ūdens apgāde mājās un nemainīgs spiediens dārza laistīšanai.
Ērts un izturīgs
- Standarta aprīkojumā iekļauts priekšfiltrs, pretvārsts un aizsardzība pret tukšgaitu.
Daudzpakāpju sūknis
- Ļoti energoefektīvs un kluss.
Automātiska darbības uzsākšana/apturēšana
- Sūknis ieslēdzas un izslēdzas pēc nepieciešamības.
Optimāla sūknēšana
- Kvalitatīvais sūknis bez piepūles iegūst ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Displejs kļūdu kontrolei
- Tiek uzrādītas ar sūknēšanu un spiedienu saistītās kļūmes.
Divi ūdens izvadi
- Daudzveidīgs pielietojums, piemēram, vienlaicīga mauriņa laistīšana ar smidzinātāju un dārza laistīšana ar šļūteni.
Elastīgs T veida savienojuma adapteris
- Pielāgojami stiprinājumi efektīvai pieslēguma šļūteņu uzstādīšanai.
Ērts kājas slēdzis
- Viegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Ergonomisks rokturis
- Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 6000
|Piegādes augstums (m)
|48
|Spiediens (bar)
|maks. 4.8
|Uzsūkšanas augstums (m)
|8
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|1.85
|Spriegums (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|15.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|230 x 540 x 373
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Savienojuma adapters G1 sūkņiem
Aprīkojums
- Optimizēts savienojums
- Ērts kājas slēdzis
- Automātiskā palaišanas/apturēšanas funkcija
- Priekšfiltrs un pretvārsts standarta komplektācijā
- Aizsardzība darbībai bez ūdens
- Plaša uzpildes atvere
- Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
- Kabeļa uzglabāšana
- Displejs kļūdu kontrolei
- Divi ūdens izvadi
- Darba troksni slāpējoša gumijas pēda
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.
Piederumi
Atrast BP 5 Home & Garden rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.