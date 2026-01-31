Robotizētais zāles pļāvējs RCX 6
RCX 6 zāles pļāvējs-robots ar pilnpiedziņu var pārvarēt pat sarežģītu reljefu un pasargāt zālienu. Pateicoties GPS, RTK antenai un mākslīgā intelekta kamerai, zāliena pļaušana kļūst pilnībā automātiska.
RCX 6 zāliena robots viegli orientējas apkārtējā vidē, pateicoties GPS, reāllaika kinemātiskajai pozicionēšanai ar RTK antenu un mākslīgā intelekta kameru. Tam nav nepieciešami nekādi zemes kontūrvadi. Precīza orientēšanās ļauj robotam pļaut zāli paralēlās joslās un pabeigt zāliena pļaušanu iespējami īsā laikā. Ar RCX 6 var viegli kopt zālienus līdz 3000 kvadrātmetru platībai. Atkarībā no platības pļaušanas augstumu var izvēlēties un automātiski iestatīt lietotnē no diviem līdz desmit centimetriem. Visus pamata iestatījumus var apskatīt un pielāgot LCD ekrānā uz paša robota. Robots viedi atpazīst šķēršļus un apbrauc tos. Pateicoties šai funkcijai, RCX 6 pļauj zāli tuvu kokiem, bet saglabā drošu attālumu no dzīvniekiem, piemēram, ežiem, kas slēpjas zālājā. Visu riteņu piedziņa ne tikai tiek galā ar reljefa slīpumu līdz pat 70 %, bet arī nodrošina, ka robota pagriezieni uz zāliena ir ļoti vienmērīgi. Pļaušanas zonu karti var izveidot ar lietotnes tālvadības pults funkciju vai automātiski, izmantojot mākslīgā intelekta virsmas atpazīšanas funkciju. Pļaušanas zonu var sadalīt dažādās zonās, atzīmējot zonas, kurās nav atļauts iebraukt. Ar lietotnes palīdzību var iestatīt pļaušanas grafiku, ilgumu, virzienu un citus parametrus, kā arī noteikt aizliegtās zonas. Lietotnē var iestatīt arī individuālas grafiku veidošanas iespējas, robota uzvedību kustībā un daudz ko citu.
Īpašības un ieguvumi
Navigācija ar GPS un RTK antenu
- Nav nepieciešams norobežojošs vads, tādēļ robota uzstādīšana nebūs ilga un nebūs vajadzīga laikietilpīga vadu regulēšana.
- Pateicoties saziņai ar satelītiem un RTK antenu, atrašanās vietu var noteikt līdz pat centimetram – tiek noteikta precīza darba zona.
- Pļaušanas zonu var kartēt ļoti vienkārši, izmantojot robotizētā zāles pļāvēja tiešo tālvadību.
Mākslīgā intelekta (MI) kamera
- 3D stereo kamera atpazīst dažādas virsmas, piemēram, zāli un akmeņus, un tāpēc var patstāvīgi kartēt pļaušanas zonu.
- Kamera ar mākslīgā intelekta funkciju viedi atpazīst objektus un pielāgo braukšanas režīmu atkarībā no šķēršļa. Robotizētais zāles pļāvējs tuvojas kokiem un krūmiem, bet ievēro lielu attālumu no dzīvām būtnēm.
- Ja GPS signāls ir vājš, kamera palīdz navigācijai, lai robotizētais zāles pļāvējs brauktu efektīvi un droši.
Pļaušana pa paralēliem ceļiem
- Robotizētais zāles pļāvējs pļauj paralēlos ceļos, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti. Attālumu starp ceļiem var pielāgot.
- Ja ir jāizvairās no kādiem ceļiem, zāles pļāvējs-robots var arī mainīt virzienu pēc katras pļaušanas darbības vai izvēlēties pielāgotu pļaušanas leņķi.
Pilnpiedziņa
- Trīs piedziņas riteņi gādā par to, ka robotizētais zāles pļāvējs var uzbraukt un pļaut līdz pat 70 % slīpumā.
- Zāles pļāvējs-robots uz nelīdzenām virsmām atradīs labāko pļaušanas risinājumu.
- Tas var virzīties pāri arī augstākām vietām, piemēram, lai pārslēgtos starp divām platībām ar atšķirīgu augstumu.
Viegla pagriešanās
- Riteņu darbība ar 360° kustīgo aizmugurējo riteni ļauj robotizētajam zāles pļāvējam pagriezties vienmērīgi un viegli, lai pasargātu zāli.
Automātiska pļaušanas augstuma iestatīšana
- Pļaušanas augstumu var izvēlēties plašā diapazonā – no diviem līdz desmit centimetriem.
- Pļaušanas augstums tiek regulēts elektroniski, iestatot to lietotnē.
- Katrai pļaušanas zonai var izvēlēties atšķirīgu pļaušanas augstumu, ko robotizētais zāles pļāvējs pēc tam regulē patstāvīgi.
Dubultā pļaušanas platforma
- Pateicoties diviem asmeņu diskiem, robotizētajam zāles pļāvējam ir 35 cm liels pļaušanas platums, kas nodrošina ātrāku un efektīvāku pļaušanu.
Lietus sensors
- Zāles pļāvējs-robots izmanto sensoru, lai uztvertu līšanu, un atgriežas bāzes stacijā, līdz zāliens atkal ir sauss.
- Šo iestatījumu var pielāgot, ja nepieciešams darboties lietus laikā vai ir nepieciešams cits laika pārtraukums.
LCD ekrāns
- Lielais LCD ekrāns ļauj Jums jebkurā laikā nolasīt robota statusu.
- Pamatiestatījumus var uzstādīt uz robota ekrāna.
Automātisks pļaušanas grafiks (ar vairākām zonām)
- Zāles pļāvējs-robots atkarībā no platības un stāvokļa izveido pielāgotu grafiku, ko RCX 6 pēc tam regulāri izpilda patstāvīgi.
- Var izveidot dažādas zonas, starp kurām robotizētais zāles pļāvējs var pārslēgties neatkarīgi un selektīvi.
- Grafiku var pielāgot, piemēram, lai izvairītos no iebraukšanas noteiktā pļaušanas zonā noteiktā diennakts laikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²)
|3000
|Zāles pļāvēja tips
|Brīvi rotējoši asmeņi
|Asmeņu skaits
|6
|Pļaušanas platums (cm)
|35
|Pļaušanas augstums (cm)
|2 / 10
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|maks. 70
|Pļaušanas veids
|Mulčēšana
|Navigācijas tehnoloģija
|GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma) / RTK (Reāllaika kinemātika) / Mākslīgā intelekta (MI) kamera
|Kameras tips
|3D stereo
|Pļaušanas zonas noteikšana
|Darbība ar GPS / Zāles noteikšana
|Šaurākā koridora platums (cm)
|80
|Pļaušanas zonu skaits (Gabals(i))
|maks. 10
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|35
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|18
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|5
|Uzlādes strāva (A)
|5
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|60
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|868 x 535 x 297
|Robota izmēri (G x P x A) (mm)
|735 x 510 x 270
|Robota svars (kg)
|14.4
|Pļaušanas ilgums no vienas baterijas uzlādes (min)
|75
|Svars bez piederumiem (kg)
|14.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|29.8
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Uzlādes stacija
- RTK antena
- Zemes tapas bāzes stacijas nostiprināšanai: 8 Gabals(i)
- Zemes tapas RTK antenas nostiprināšanai: 4 Gabals(i)
- Skrūves RTK antenas uzstādīšanai: 4 Gabals(i)
- Pļaušanas asmeņi un skrūves: 18 Gabals(i)
Aprīkojums
- Navigācijas sistēma: Sistēmas joslas
- Braukšanas aizlieguma zonas
- Zāliena malu pļaušanas funkcija
- Sensoru tehnoloģija: Optiskais sensors/ Lietus sensors/ Kāpuma sensors/ pretsagāšanās sensors/ Trieciena sensors
- LoRa®
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Savienojums ar Bluetooth
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Aizsardzība ar PIN kodu
- OTA programmaparatūras atjauninājums
- Brīva pļaušanas platforma
- Pilnpiedziņa
- Ekrāns
- Aizkave pēc lietus
- Riteņu skaits: 3 Gabals(i)
- Apgaismojums
- Rokturis pārnēsāšanai
- Aizsardzība pret zādzību
Videos
Pielietošanas veidi
- Visu veidu zālieni, zālāji ar augstumu līdz 10 cm un slīpumu līdz 70 %
Piederumi
Atrast RCX 6 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.