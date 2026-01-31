Filtrs HEPA 13 VC 3
Kärcher VC 3 daudzciklona putekļsūcēja HEPA higiēnas filtrs (EN 1822: 1998) droši un uzticami filtrē smalkākos netīrumus, piemēram, ziedputekšņus un alerģiju izraisošās daļiņas. Ideāli piemērots alerģiskiem cilvēkiem.
Kärcher VC 3 daudzciklona putekļsūcēja HEPA higiēnas filtrs (EN 1822: 1998) droši un uzticami filtrē smalkākos netīrumus, piemēram, ziedputekšņus un alerģiju izraisošās daļiņas. Tas nozīmē, ka izplūdes gaiss ir tīrāks nekā telpas gaiss. Ideāli piemērots alerģiskiem cilvēkiem.
Īpašības un ieguvumi
Augstas efektivitātes filtrēšanas jauda
Ideāli piemērots alerģijas slimniekiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|125 x 125 x 29
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi