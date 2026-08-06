LMO 18-36 Battery asmens
Zāliena pļaujmašīnas asmens ar 36 cm griešanas platumu ir piemērots izmantošanai kopā ar LMO 18-36 Battery, kas ir darbināms ar akumulatoru, tādējādi nodrošinot izcilu griezumu.
Īpaši asie tērauda asmeņi, kas paredzēti ar akumulatoru darbināmajai LMO 18-36 Battery zāliena pļaujmašīnai, pēc pļaušanas neatstāj asus zāles stiebrus. Pateicoties 36 cm griešanas platumam, asmeņi nodrošina vienmērīgu zāliena pļaušanu bez jebkādiem nelīdzenumiem pat visnepieejamākajās vietās. Ar minimālu fizisko piepūli izcilie tērauda asmeņi veic griešanu un nodrošina izcilu griezumu. Ja zāliena pļaujmašīnas asmeni nepieciešams nomainīt, tas paveicams tikai ar pāris roku kustībām, pagriežot skrūvi, un darbu bagātīgajos apstādījumos iespējams turpināt. Pateicoties asmens atjautīgajai formai, masa nonāk tvertnē bez jebkādiem atlikumiem. Darbs ir vēl patīkamāks!
Īpašības un ieguvumi
Īpaši ass tērauda asmens
- Augstvērtīga tērauda izmantošana nodrošina pļaušanu, neatstājot asus zāles stiebrus.
Vienkārša asmens nomaiņa
- Pāris rokas kustības, pagriežot vienu skrūvi, un asmens ir nomainīts.
Efektīva forma
- Pateicoties atjautīgajai asmens formai, masa nonāk tvertnē bez jebkādiem atlikumiem.
Ideāli pielāgoti piederumi
- Zāliena pļaujmašīnas asmens ir ideāli piemērots ar akumulatoru darbināmajai zāliena pļaujmašīnai LMO 18-36.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pļaušanas platums (cm)
|36
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|360 x 61 x 11
Pielietošanas veidi
- Zāliens