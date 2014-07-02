Sūkšanas šļūtene
4 m gara sūkšanas šļūtene bez liekuma un adaptera. Ar bajonetes tipa savienojumu šļūtenes galā un C 35 klipša savienojumu piederuma galā.
4 m suction hose without bend and adapter with bayonet at vacuum end and C 35 clip connection at accessory end. Optional hose for NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 and all NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 and NT 611 models.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|4
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|430 x 430 x 110