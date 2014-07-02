Sūkšanas šļūtene
Lietošanai gatava vakuumizturīga spirālveida šļūtene dārza sūkņiem un augstspiediena sūkņiem. Piemērota sūkšanas šļūtenes pagarinājumam vai lietošanai kopā ar sūkšanas filtriem.
Complete, ready to use vacuum-resistant spiral hose 3/4", 3.5 m for general use. Suitable for directly connecting to garden pumps and high-pressure pumps. Suitable for suction hose extension or for use with suction filters. For use with the aforementioned pumps with 1" connecting thread (33.3 mm).
Īpašības un ieguvumi
Vakuumizturīga spirālveida šļūtene, gatava tūlītējai piestiprināšanai
- Pieļuj tiešu savienojumu ar sūkni, un to var izmantot arī kā iesūkšanas šļūtenes pagarinājumu. Iesūkšanas filtrus var arī piestiprināt, lai sūkšanas šļūteni izmantotu kā komplektu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|3.5
|Diametrs
|3/4″
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|415 x 400 x 55
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.