WV un KV Pagarinātāju komplekts
Ar teleskopiskā pagarinātāja komplektu, kas paredzēts gan Window Vac, gan KV 4 vibrotīrītājam, var vienmērīgi notīrīt lielus logus. Pagarināms no 0,6 līdz 1,5 metriem.
Tagad jūs varat tīrīt augstus logus, jumta lūku un grūti aizsniedzamas virsmas ērti un bez nepieciešamības rāpties uz kāpnēm. To sniedz Window Vac un vibrotīrītājam paredzētais teleskopiskais pagarinātāju komplekts. Komplektā ir pagarinātājs ar lokanu savienojumu Window Vac un vibrotīrītājam, kā arī tīrītājs ar mikrošķiedras lupatiņu. Komplekts nodrošina papildus 1,5 metru aizsniedzamību ar ko pietiek dzīvojamo istabu, vannasistabu, ziemasdārzu augsto logu tīrīšanu līdz pat 3,5 metru augstumam arī augumā nelieliem cilvēkiem.
Īpašības un ieguvumi
Ar to ir viegli aizsniegt augsto logu virsmas
Izvirzāmā lancete
Savietojams ar visiem Window Vacs un vibrējošo bezvada tīrītāju
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Lielām un grūti aizsniedzamām stiklotajām platībām
- Ziemas dārzi
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