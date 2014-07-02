Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 65/2 Tact²
Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs NT 65/2 Tact² standarta komplektācijā ir aprīkots ar pilnīgu antistatisku sistēmu. Sistēma spēj tikt galā pat ar lielu smalko putekļu daudzumu.
Kärcher piedāvā Tact² – augstākās klases profesionālu slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju. Šīs populārās Tact sistēmas klases papildinājums spēj nodrošināt līdz šim visaugstāko produktivitāti, pateicoties tā automātiskajai filtru tīrīšanas sistēmai. Tact² ir divi motori ar nemainīgi augstu sūkšanas jaudu, kā arī ilgu filtru kalpošanas laiku. Ar šo iekārtu Jūs tikpat kā varat aizmirst par filtru mainīšanu. Kärcher NT sērijas putekļsūcēji ar Tact² sistēmu ir pilnvērtīgas sistēmas, kas ne tikai lieliski savāc lielu daudzumu smalko putekļu, bet arī tiek galā ar netīrumiem, gružiem un ūdeni. Šīs iekārtas plašās lietošanas iespējas gādā par to, ka tās ir ideāls risinājums ikvienam uzdevumam un situācijai, kad ir nepieciešama pastāvīgi augsta sūkšanas jauda – vai nu tas būtu būvlaukumos, vai arī celtniecības objektos, pārtikas nozarē, automobiļu u. c. rūpniecības nozarēs.
Īpašības un ieguvumi
Viegli pārvietojamsRegulējams virzīšanas rokturis un lieli riteņi ļauj to viegli pārvietot pat uz nelīdzenām virsmām.
Vieda piederumu novietnePiemēram, grīdu tīrīšanas uzgali var ātri novietot uz iekārtas.
Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)Plakano filtru no iekārtas var izņemt no tīrās puses: tas ir sadalīts divās daļās, kuras pārmaiņus tiek attīrītas ar pulsējošiem gaisa triecieniem. Smalkie putekļi nevar aizsprostot filtru. Tiek nodrošināta nemainīgi augsta gaisa plūsma. Putekļsūcējs var savākt vairāk nekā 1000 kg A klases smalko putekļu bez nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Droša un parocīga
- Instrumentus, tostarp arī sīkās detaļas un pudeles, var uzglabāt iebūvētajā praktiskajā glabātavā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gaisa plūsma (l/s)
|2 x 74
|Vakuums (mbar/kPa)
|254 / 25.4
|Tvertnes tilpums (l)
|65
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Nominālā jauda (W)
|maks. 2760
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 40
|Kabeļa garums (m)
|10
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|24.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|31.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|575 x 490 x 880
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
- Līkums: elektrovadītspējīga
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
- Uzgalis spraugām
- Novadcaurule (noturīga pret eļļu)
- Stumšanas rokturis
Aprīkojums
- Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
- Antistatiskā sistēma
- Filtra tīrīšana: Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
- Izturīgs buferis
- Aizsardzības klase: I
- Ritentiņš ar bremzi
