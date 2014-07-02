Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 65/2 Tact²

Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs NT 65/2 Tact² standarta komplektācijā ir aprīkots ar pilnīgu antistatisku sistēmu. Sistēma spēj tikt galā pat ar lielu smalko putekļu daudzumu.

Kärcher piedāvā Tact² – augstākās klases profesionālu slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju. Šīs populārās Tact sistēmas klases papildinājums spēj nodrošināt līdz šim visaugstāko produktivitāti, pateicoties tā automātiskajai filtru tīrīšanas sistēmai. Tact² ir divi motori ar nemainīgi augstu sūkšanas jaudu, kā arī ilgu filtru kalpošanas laiku. Ar šo iekārtu Jūs tikpat kā varat aizmirst par filtru mainīšanu. Kärcher NT sērijas putekļsūcēji ar Tact² sistēmu ir pilnvērtīgas sistēmas, kas ne tikai lieliski savāc lielu daudzumu smalko putekļu, bet arī tiek galā ar netīrumiem, gružiem un ūdeni. Šīs iekārtas plašās lietošanas iespējas gādā par to, ka tās ir ideāls risinājums ikvienam uzdevumam un situācijai, kad ir nepieciešama pastāvīgi augsta sūkšanas jauda – vai nu tas būtu būvlaukumos, vai arī celtniecības objektos, pārtikas nozarē, automobiļu u. c. rūpniecības nozarēs.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 65/2 Tact²: Viegli pārvietojams
Viegli pārvietojams
Regulējams virzīšanas rokturis un lieli riteņi ļauj to viegli pārvietot pat uz nelīdzenām virsmām.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 65/2 Tact²: Vieda piederumu novietne
Vieda piederumu novietne
Piemēram, grīdu tīrīšanas uzgali var ātri novietot uz iekārtas.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 65/2 Tact²: Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
Plakano filtru no iekārtas var izņemt no tīrās puses: tas ir sadalīts divās daļās, kuras pārmaiņus tiek attīrītas ar pulsējošiem gaisa triecieniem. Smalkie putekļi nevar aizsprostot filtru. Tiek nodrošināta nemainīgi augsta gaisa plūsma. Putekļsūcējs var savākt vairāk nekā 1000 kg A klases smalko putekļu bez nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Droša un parocīga
  • Instrumentus, tostarp arī sīkās detaļas un pudeles, var uzglabāt iebūvētajā praktiskajā glabātavā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gaisa plūsma (l/s) 2 x 74
Vakuums (mbar/kPa) 254 / 25.4
Tvertnes tilpums (l) 65
Tvertnes materiāls Plastmasa
Nominālā jauda (W) maks. 2760
Standarta nominālais platums ( ) ID 40
Kabeļa garums (m) 10
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 73
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 24.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 31.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 575 x 490 x 880

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 4 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: elektrovadītspējīga
  • Līkums: elektrovadītspējīga
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Slapjās/sausās uzkopšanas grīdas uzgaļa platums: 360 mm
  • Uzgalis spraugām
  • Novadcaurule (noturīga pret eļļu)
  • Stumšanas rokturis

Aprīkojums

  • Automātiska izslēgšanās, sasniedzot maksimālo piepildījuma līmeni
  • Antistatiskā sistēma
  • Filtra tīrīšana: Automātiskā filtru tīrīšanas sistēma (Tact²)
  • Izturīgs buferis
  • Aizsardzības klase: I
  • Ritentiņš ar bremzi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai NT 65/2 Tact²
Videos
Piederumi
Atrast NT 65/2 Tact² rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija