Paklāju tīrītājs BRC 30/15 C
Kompakts paklāju tīrītājs ar ātru un ekonomisku izsmidzināšanas sistēmu mazu platību tīrīšanai; ideāls paklāju tīrīšanai noteiktās vietās un starpposma tīrīšanai ar I-Capsolation priekšizsmidzināšanu. Ekonomisks platībām no 200 līdz 800 m².
BRC 30/15 C ir ideāls "kuplu" paklāju tīrīšanai; piemērots nelielu platību tīrīšanai. Tā peldošās birstes seko virsmas kontūrām, lai nodrošinātu perfektu tīrīšanas rezultātu. BRC 30/15 ir ideāli piemērots starpposma paklāju tīrīšanai ar I-Capsol priekšizsmidzināšanu vai traipu noņemšanu.
Īpašības un ieguvumi
Augsta tīrīšanas veiktspēja
- Ruļļveida sukas palīdz nodrošināt dziļi tīrošu efektu
- Viegli slīdošais sukas rullītis vienmērīgas saskares nodrošināšanai
- Atjauno paklāju sākotnējo svaigo izskatu
Kompakts izmērs
- Ideāls platībām no 200 līdz 800 m²
- Vienkārša uzglabāšana
- Viegli transportējams
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Veiktspēja (ģenerālā tīrīšana / 'Capsol tīrīšanai starplaikos) (m²/h)
|150
|Gaisa plūsma (l/s)
|46
|Vakuums (mbar/kPa)
|300 / 30
|Strūklas spiediens, ģenerālajai tīrīšanai (bar)
|3.5
|Plūsmas apjoms, ģenerālajai tīrīšanai (l/min)
|1
|Sūkšanas darba platums (mm)
|315
|Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l)
|15 / 17
|Turbīnas jauda (W)
|1130
|Slotiņu motora jauda (W)
|76
|Svars bez piederumiem (kg)
|36
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|35.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|920 x 360 x 750
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Ruļļu skaits: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Darba virziens: Atpakaļ