Paklāju tīrītājs BRC 30/15 C

Kompakts paklāju tīrītājs ar ātru un ekonomisku izsmidzināšanas sistēmu mazu platību tīrīšanai; ideāls paklāju tīrīšanai noteiktās vietās un starpposma tīrīšanai ar I-Capsolation priekšizsmidzināšanu. Ekonomisks platībām no 200 līdz 800 m².

BRC 30/15 C ir ideāls "kuplu" paklāju tīrīšanai; piemērots nelielu platību tīrīšanai. Tā peldošās birstes seko virsmas kontūrām, lai nodrošinātu perfektu tīrīšanas rezultātu. BRC 30/15 ir ideāli piemērots starpposma paklāju tīrīšanai ar I-Capsol priekšizsmidzināšanu vai traipu noņemšanu.

Īpašības un ieguvumi
Augsta tīrīšanas veiktspēja
  • Ruļļveida sukas palīdz nodrošināt dziļi tīrošu efektu
  • Viegli slīdošais sukas rullītis vienmērīgas saskares nodrošināšanai
  • Atjauno paklāju sākotnējo svaigo izskatu
Kompakts izmērs
  • Ideāls platībām no 200 līdz 800 m²
  • Vienkārša uzglabāšana
  • Viegli transportējams
Specifikācijas

Tehniskie dati

Veiktspēja (ģenerālā tīrīšana / 'Capsol tīrīšanai starplaikos) (m²/h) 150
Gaisa plūsma (l/s) 46
Vakuums (mbar/kPa) 300 / 30
Strūklas spiediens, ģenerālajai tīrīšanai (bar) 3.5
Plūsmas apjoms, ģenerālajai tīrīšanai (l/min) 1
Sūkšanas darba platums (mm) 315
Tīrā/netīrā ūdens tvertne (l) 15 / 17
Turbīnas jauda (W) 1130
Slotiņu motora jauda (W) 76
Svars bez piederumiem (kg) 36
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 35.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 920 x 360 x 750

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Ruļļu skaits: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Darba virziens: Atpakaļ
Videos
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija