Augstspiediena mazgātājs HD 10/16-4 Cage Ex
Īpašs risinājums izmantošanai sprādzienbīstamās zonās — augstspiediena mazgāšanas iekārta HD 10/16-4 Cage Ex. Tai ir 160 bāru darba spiediens un ūdens caurplūde apmēram 1000 litri stundā.
Šī iekārta lieliski paveic darbus zonās (ATEX zonas), kurās izmantojamajām iekārtām piemēro īpašas drošības prasības. Mūsu augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 10/16-4 Cage Ex atbilst šīm īpaši stingrajām prasībām un ir veidota tā, lai nodrošinātu augstu drošības pakāpi. Iekārta ir 160 bāru darba spiedienu un ūdens plūsmas ātrumu 1000 litri stundā, kas to ļauj izmantot visdažādāko tīrīšanas darbu veikšanai. Turklāt tajā ir izmantoti īpaši tehnoloģiskie risinājumi, kas darbu padara vieglāk paveicamu un nenogurdina iekārtas operatoru, proti, EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem un ir tikpat uzticami un ilgkalpojoši. Iekārtā HD 10/16-4 Cage Ex ir apvienota maksimāla drošība ar augstu veiktspēju, kā arī tehnoloģijām, kas ļauj nodrošināt ilgu kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Ar pulverkrāsu krāsots aizsargrāmis, elektrību vadošsIzturīgs cauruļveida tērauda aizsargrāmis. Integrēts stiprinājuma vieta āķim. Pasargā ierīci no bojājumiem
Sprādziendroša konstrukcijaElektrību vadoši gumijas riteņi. Virsmas temperatūra nepārsniedz 200°C.
Jaudīgs un ar ilgu kalpošanas laikuČetru taktu lēngaitas ar gaisu dzesējams elektromotors. Izturīgs misiņa cilindra uzgalis un keramiskie virzuļi Uzticamais un izturīgais Kärcher augstas veiktspējas kloķvārpstas sūknis nodrošina optimālu spiedienu
Drošība lietošanas laikā
- Tīrā ūdens filtrs aizsargā iekārtas komponentus, un to var noņemt bez palīglīdzekļiem, lai iztīrītu.
- Aizsargā sūkni pret darbu tukšgaitā
- Tīrīšanas līdzekļa iesmidzināšanas funkcija īpaši noturīgu netīrumu noņemšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|1000
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|50
|Darba spiediens (bar/MPa)
|160 / 16
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|220 / 22
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|5.5
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|122.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|131.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|980 x 720 x 1100
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY! Force Ex aizsardzība
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 8, 400 bāri
- Nerūsējošā tērauda stobrs: 1050 mm
- Nerūsējošā tērauda izsmidzinātājs, vadošs: 1050 mm
- Power sprausla
- Augstspiediena stobrs
Aprīkojums
- Spiediena samazināšana
- Paredzēts izmantošanai ATEX zonā.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 10/16-4 Cage Ex rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.