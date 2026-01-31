Augstspiediena mazgātājs HD 7/10 CXF
Kompakta augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 7/10 CXF bez ūdens sildīšanas funkcijas. Aprīkota ar Servo vadības sistēmu un iebūvētu šļūtenes spoli, šī iekārta ir universāls risinājums izmantošanai pārtikas rūpniecības nozares uzņēmumos.
Augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 7/10 CXF mazgāšanai ar aukstu ūdeni ir īpaši izstrādāta tīrīšanas darbu veikšanai pārtikas rūpniecības nozares uzņēmumos. Šai augstās kvalitātes kompaktklases iekārtai ir vertikāli veidota un īpaši izturīga konstrukcija, un tās raksturīgākās iezīmes ir augsta mobilitāte, lietošanas ērtums un visu tās komponentu ilgs kalpošanas laiks. Iekārtas lietošanas ērtums ir panākts pateicoties EASY!Force augstspiediena pistolei, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās sprūda lietošanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem. Tīrīšanas darbu veikšanu ievērojami atvieglo dažādas papildu funkcijas, tostarp, Servo vadības sistēma, kas ļauj vienmērīgi regulēt ūdens plūsmas un spiediena padevi tieši uz pistoles, kā arī trīspozīciju sprausla, lai operatīvi pārslēgtos starp dažādiem strūklas režīmiem. Iekārtas tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārsts pēc nepieciešamības ļauj zemspiediena strūklai pievienot tīrīšanas līdzekli. Iekārtas konstrukcija ir īpaši pārdomāta, paredzot tajā ietilpīgas novietnes dažādiem piederumiem, āķi strāvas vada uzglabāšanai, nodalījumu uzgaļiem un iebūvētai šļūtenes spolei.
Īpašības un ieguvumi
Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrie savienojumi.
- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un bez paguruma.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Higiēnas prasības
- Integrēta šļūtenes spole ar šļūteni, kas izgatavota no īpaša pārtikas klases kvalitatīva materiāla, un izturīgiem un stabiliem pelēkiem riteņiem.
- Ūdens ieejas temperatūra līdz 80°C.
- Nodilumizturigi riteņi pelēkā krāsā.
Praktiska mazgāšanas sistēma
- Tīrīšanas līdzekļa iesmidzināšanas funkcija īpaši noturīgu netīrumu noņemšanai.
- Iekārtas operatoram ir pieejama tīrīšanas līdzekļa padeves sistēma īpaši noturīgu netīrumu noņemšanai — Inno Foam putu komplekts.
Servo Control
- Saudzīgai jutīgu virsmu tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|250 - 700
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|80
|Darba spiediens (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|120 / 12
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|3
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|36.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|39
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|360 x 400 x 925
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force Food pistole
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: "Food industry" pārtikas rūpniecības versija
- Nerūsējošā tērauda stobrs: 840 mm
- Servo Control
Aprīkojums
- Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
- Tīrīšanas līdzekļa funkcija: Sūkšana
- Spiediena samazināšana
- Bezpakāpju plūsmas un spiediena regulators
