Augstspiediena mazgātājs HD 9/18-4 Cage Classic
HD 9/18-4 Cage Classic augstspiediena tīrītājs nodrošina līdz pat 900 l/st. plūsmas ātrumu, tam ir kloķvārpstas sūknis ar keramikas virzuli, optimāli ierīces blīvējumi, un tai ir ilgi intervāli starp apkopes reizēm.
Pateicoties iespaidīgajam 900 l ūdens plūsmas ātrumam, HD 9/18-4 Cage Classic ir visjaudīgākais augstspiediena tīrītājs HD Cage Classic sērijas iekārtu klāstā. Šī trīsfāzu iekārta ar četrtaktu motoru ir paredzēta ilgstošai izmantošanai nepārtrauktā režīmā un maksimālai tīrīšanas veiktspējai. Tajā ir izmantoti augstas kvalitātes, ilgi kalpojoši komponenti, piemēram, kloķvārpstas sūknis ar keramikas virzuli un pārdomāta blīvējuma tehnoloģija. Šim jaudīgajam augstspiediena tīrītājam ir izturīga rāmja konstrukcija, lai efektīvi pasargātu iekārtas komponentus no ārējiem triecieniem. Intuitīvi saprotams darbības princips garantē iekārtas drošu un ērtu lietošanu. Vajadzības gadījumā iekārtu var ērti piestiprināt pie sienas, lai atvieglotu operatora darbu. Turklāt visiem svarīgākajiem iekārtas komponentiem operators var ērti piekļūt. Šī uzticamā un jaudīgā iekārta īpaši izceļas ar ilgiem starpapkopes intervāliem.
Īpašības un ieguvumi
Izturīgs un uzticamsČetru taktu elektromotors. Misiņa cilindra uzgalis un keramikas virzulis. Uzticams kloķvārpstas sūknis ar papildu termostata vārstu.
Izturīgs un drošsIzturīga cauruļveida rāmja konstrukcija garantē optimālu iekārtas komponentu aizsardzību. Iebūvēti rokturi ērtai transportēšanai.
Ļoti vienkārša kopšanaViegli piekļūt visiem svarīgākajiem komponentiem. Lielais smalko daļiņu filtrs, ko ir viegli iztīrīt.
Universāls
- Iekārtu var piestiprināt pie grīdas vai sienas.
- Praktiska novietne pistolei ar automātiskās izslēgšanās funkciju (pēc izvēles pieejama Total Stop sistēma).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|450 - 900
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|70 - 180 / 7 - 18
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|250 / 25
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|5.9
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|52.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|64.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|625 x 500 x 360
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: Standarta
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: ID 8, 315 bar
- Nerūsējošā tērauda stobrs: 600 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- Kloķvārpstas sūknis ar keramiskajiem virzuļiem
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Āra teritoriju tīrīšana
- Darbnīcas tīrīšana
- Degvielas uzpildes staciju tīrīšana
- Peldbaseinu tīrīšana
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 9/18-4 Cage Classic rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.