Universālā tīrīšanas mašīna AP 100/50 M
AP 100/50 M ir vienkāršs un universāls "viss vienā" tipa risinājums, kas ir piemērots dažādu segumu tīrīšanai. Tam ir mazgāšanas līdzekļa izsmidzināšanas, kā arī sūknēšanas funkcija.
Universālais tīrītājs AP 100/50 M ir vienkāršs un universāls "viss vienā" tipa risinājums — tas efektīvi notīra netīrumus un baktērijas no dažādām virsmām. Iekārtai ir mazgāšanas līdzekļa izsmidzināšanas, kā arī sūknēšanas funkcija, tādējādi tīrīšana ir daudz produktīvāka un tiek ietaupīts laiks. Jaudīgā turbīna ļauj izsūkt mazgāšanas līdzekli par trešdaļu ātrāk nekā izmantojot parastās tīrīšanas procedūras, un pateicoties tai pavisam drīz grīda ir staigājama un sausa. Iekārtai ir īss iestatīšanas laiks, un tā ir vienmēr izmantojama ikdienas tīrīšanas darbu veikšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|100
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|70
|Turbīnas jauda (W)
|1800
|Sūkņa patērētā jauda (W)
|370
|Spriegums (V)
|230
|Svars (kg)
|100
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: "Food industry" pārtikas rūpniecības versija
- Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
- Iesūkšanas šļūtene
- Sūkšanas uzgalis
- Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 40 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Metāls
- Pistole: Viegli nospiežamais pistoles sprūds
- Stobrs: 600 mm