Universālā tīrīšanas mašīna AP 100/50 M

AP 100/50 M ir vienkāršs un universāls "viss vienā" tipa risinājums, kas ir piemērots dažādu segumu tīrīšanai. Tam ir mazgāšanas līdzekļa izsmidzināšanas, kā arī sūknēšanas funkcija.

Universālais tīrītājs AP 100/50 M ir vienkāršs un universāls "viss vienā" tipa risinājums — tas efektīvi notīra netīrumus un baktērijas no dažādām virsmām. Iekārtai ir mazgāšanas līdzekļa izsmidzināšanas, kā arī sūknēšanas funkcija, tādējādi tīrīšana ir daudz produktīvāka un tiek ietaupīts laiks. Jaudīgā turbīna ļauj izsūkt mazgāšanas līdzekli par trešdaļu ātrāk nekā izmantojot parastās tīrīšanas procedūras, un pateicoties tai pavisam drīz grīda ir staigājama un sausa. Iekārtai ir īss iestatīšanas laiks, un tā ir vienmēr izmantojama ikdienas tīrīšanas darbu veikšanai.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l) 100
Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l) 70
Turbīnas jauda (W) 1800
Sūkņa patērētā jauda (W) 370
Spriegums (V) 230
Svars (kg) 100

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 15 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: "Food industry" pārtikas rūpniecības versija
  • Augstspiediena šļūtenes specifikācija: DN 6, 250 bāri
  • Iesūkšanas šļūtene
  • Sūkšanas uzgalis
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 550 mm
  • Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 40 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Metāls
  • Pistole: Viegli nospiežamais pistoles sprūds
  • Stobrs: 600 mm
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija