Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M
HD 7/16-4 M augstspiediena tīrītājs ir kompakta, pārvietojams un viegli transportējama ierīce mazgāšanai ar auksto ūdeni, kurai ir četru taktu trīsfāžu lēngaitas elektromotors un automātiskā spiediena samazināšanas sistēma. Šo augstas tīrīšanas veiktspējas un energoefektivitāte ierīci,
ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Tā ir kompakta, viegli pārvietojama un ļoti daudzpusīga. Praktiskas funkcijas kā, piemēram, Sevro vadības sistēma, ūdens daudzuma un ūdens spiediena kontroles ierīce tieši uz pistoles sprūda, kā arī vienkāršā manevrējamība un kompaktums, tās operatoram garantē maksimālu komfortu. Tam ir četru taktu lēngaitas trīsfāžu elektromotors ar spiediena slēdža kontroli, un šī sūkņa jaunā tehnoloģija garantē par 20 % augstāku tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti. Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa augstspiediena komponentus no bojājumiem iekārtas gaidīšanas režīmā. Iekārtas lietošanas komfortu uzlabo EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās sprūda nospiešanu un turēšanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem, turklāt ir tikpat izturīgi. Klientiem ir pieejamas vairākas opcijas drošai piederumu glabāšanai tieši uz ierīces tās transportēšanas brīdī.
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes aprīkojumsAutomātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs četrpolu zemapgriezienu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiemIespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Lieliska mobilitāteVirzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas. Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos. Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Pārdomāta piederumu novietne
- Putu uzgaļa turētājs.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Vienkārša apkope
- Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
- Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|350 - 700
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|240 / 24
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|4.2
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|38.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|41.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 455 x 700
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 7/16-4 M rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.