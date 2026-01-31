Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M

HD 7/16-4 M augstspiediena tīrītājs ir kompakta, pārvietojams un viegli transportējama ierīce mazgāšanai ar auksto ūdeni, kurai ir četru taktu trīsfāžu lēngaitas elektromotors un automātiskā spiediena samazināšanas sistēma. Šo augstas tīrīšanas veiktspējas un energoefektivitāte ierīci,

ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Tā ir kompakta, viegli pārvietojama un ļoti daudzpusīga. Praktiskas funkcijas kā, piemēram, Sevro vadības sistēma, ūdens daudzuma un ūdens spiediena kontroles ierīce tieši uz pistoles sprūda, kā arī vienkāršā manevrējamība un kompaktums, tās operatoram garantē maksimālu komfortu. Tam ir četru taktu lēngaitas trīsfāžu elektromotors ar spiediena slēdža kontroli, un šī sūkņa jaunā tehnoloģija garantē par 20 % augstāku tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti. Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa augstspiediena komponentus no bojājumiem iekārtas gaidīšanas režīmā. Iekārtas lietošanas komfortu uzlabo EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, padarot tās sprūda nospiešanu un turēšanu īpaši vieglu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem vītņu savienojumiem, turklāt ir tikpat izturīgi. Klientiem ir pieejamas vairākas opcijas drošai piederumu glabāšanai tieši uz ierīces tās transportēšanas brīdī.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M: Augstākās kvalitātes aprīkojums
Augstākās kvalitātes aprīkojums
Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs četrpolu zemapgriezienu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M: Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M: Lieliska mobilitāte
Lieliska mobilitāte
Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas. Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos. Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Pārdomāta piederumu novietne
  • Putu uzgaļa turētājs.
  • EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
  • Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Vienkārša apkope
  • Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
  • Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
  • Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
  • Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
  • Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
  • Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
  • Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 350 - 700
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maks. spiediens (bar/MPa) 240 / 24
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 4.2
Barošanas kabelis (m) 5
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 38.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 41.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 400 x 455 x 700

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Stobrs: 840 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Spiediena samazināšana
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M
Augstspiediena mazgātājs HD 7/16-4 M
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 7/16-4 M rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija