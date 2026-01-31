Augstspiediena mazgātājs HD 7/17 M
Mobilajam HD 7/17 M augstspiediena tīrītājam ir izturīgs trīs virzuļu aksiālais sūknis ar rūdīta nerūsējošā tērauda virzuļiem, automātisko spiediena samazināšanas sistēmu un uzticamu trīsfāžu motoru.
Mūsu augstspiediena tīrītājs HD 7/17 M mazgāšanai ar aukstu ūdeni ir aprīkots ar trīsfāžu motoru ar ilgu kalpošanas laiku, iekārtu ir vienkārši apkopt un tā ir maksimāli daudzpusīga, kas viss to padara par ļoti efektīvu ierīci, kuru var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem un ir tikpat uzticami un ilgkalpojoši. Tādējādi jūs ietaupāt gan pūliņus, gan laiku. Pateicoties jaunajai sūkņa tehnoloģijai sūknim ir par 20 % lielāka energoefektivitāte un tīrīšanas veiktspēja, nekā tā priekšgājējiem. Tam ir integrēta efektīva automātiskā spiediena samazināšanas sistēma, kura pasargā sūkņa komponentus pasargā no bojājumiem, pat sūknim darbojoties gaidstāves režīmā. Iekārtai tāpat arī standarta komplektācijā ir pārdomātas piederumu novietnes — sākot no āķa smidzinātāja caurulei, tās īslaicīgai uzglabāšanai darba pārtraukumos un nodalījumu rotējošajam uzgalim, līdz turētājam pēc izvēles pieejamajai putu pūšanas ierīcei ar flakonu.
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes aprīkojums
- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam.
- Jaudīgs, ar gaisu dzesējams divpolu elektromotors.
- Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
- Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
- Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Lieliska mobilitāte
- Virzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas.
- Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos.
- Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Pārdomāta piederumu novietne
- Putu uzgaļa turētājs.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Vienkārša apkope
- Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa.
- Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu.
- Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|700
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|170 / 17
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|255 / 25.5
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|4.2
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|31.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|35.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 455 x 700
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Spiediena samazināšana
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
