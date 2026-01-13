Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M
HD 8/18-4 M augstspiediena tīrītājs mazgāšanai ar auksto ūdeni ir kompakta, pārvietojama un viegli transportējama ierīce, kurai ir četru polu trīsfāzu lēngaitas elektromotors un automātiskā spiediena samazināšanas sistēma. Energoefektīva iekārta ar augstu tīrīšanas veiktspēju.
HD 8/18-4 M augstspiediena tīrītāju var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Tas ir kompakts, viegli pārvietojams un ar plašām pielietojuma iespējām. Šā tīrītāja noderīgas funkcijas, piemēram, Sevro vadības sistēma, ūdens daudzuma un ūdens spiediena kontroles ierīce tieši uz ūdens laistīšanas pistoles sprūda, kā arī vienkāršā manevrējamība un kompaktums, tā operatoram garantē maksimālu komfortu. Tam ir četru polu trīsfāzu lēngaitas elektromotors ar spiediena slēdža kontroli, un šī sūkņa jaunā tehnoloģija garantē par 20 % augstāku tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti. Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma aizsargā sūkņa augstspiediena komponentus no pārslodzes iekārtas gaidstāves režīmā. Iekārtai ir EASY!Force augstspiediena pistole, kas efektīvi absorbē augstspiediena strūklas atsitiena spēku, un nodrošina ērtu tās sprūda lietošanu, savukārt EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi ļauj pievienot un atvienot piederumus piecas reizes ātrāk par parastajiem skrūvju savienojumiem un ir tikpat uzticami un ilgkalpojoši. Tādējādi jūs ietaupāt gan pūliņus, gan laiku. Lai iekārtu varētu droši pārvietot, klientiem ir pieejama iespēja glabāt piederumus tiešu uz iekārtas.
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes aprīkojumsAutomātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs četrpolu zemapgriezienu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Lieliska mobilitāteVirzīšanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas. Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos. Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj saīsināt uzstādīšanas laiku.
Vienkārša apkopeViegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa. Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu. Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
- Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
- Jūs iegūstat maksimālu iekārtas stabilitāti, to lietojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.
Pārdomāta piederumu novietne
- Putu uzgaļa turētājs.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
- Praktisks nodalījums glabāšanai rotējošajam uzgalim.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|380 - 760
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|270 / 27
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|4.6
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|39.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|42.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 455 x 700
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.