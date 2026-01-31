Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage

Īpaši izturīgs HD 8/18-4 M Cage augstspiediena tīrītājs (bez ūdens apsildes) ar pulverkrāsotu tērauda cauruļveida rāmi komerciālai lietošanai smagos apstākļos un maksimālu sūkņa aizsardzību.

Mobilā augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 8/18-4 M Cage pulverkrāsotā tērauda cauruļu rāmī mobilai lietošanai un aizsardzībai sarežģītos apstākļos. Šī iekārta ir paredzēta vertikālai un horizontālai lietošanai, tādējādi lietotājam nodrošinot iekārtas uzticamību un plašas lietojuma iespējas. Novatoriski risinājumi nodrošina iespēju strādāt bez paguruma un ietaupa sagatavošanās laiku: EASY!Force augstspiediena pistole izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai samazinātu pistoles turēšanai lietoto spēku, savukārt EASY!Lock ātrie savienojumi ļauj strādāt piecas reizes ātrāk nekā ar parastajiem skrūvjveida savienojumiem, nemazinot izturību un ilgmūžību. Turklāt ūdens daudzumu un darba spiedienu var regulēt, izmantojot Servo Control tieši uz pistoles. Trīs virzuļu aksiālais sūknis, kas ir darbināts ar četrpolu zemapgriezienu trīsfāzu motoru, ar misiņa cilindra galvu samazina enerģijas patēriņu par aptuveni 20 %. Lai aizsargātu augstspiediena elementus, standarta aprīkojumā ir iebūvēta automātiskā spiediena samazināšanas funkcija un liels smalkais ūdens filtrs.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage: Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārta
Spēcīgs cauruļveida metāla aizsargrāmis pasargā visas detaļas. Cauruļveida metāla aizsargrāmis ir piemērots arī vienkāršai iekārtas nostiprināšanai transportlīdzeklī. Izturīga plastmasas šasija droši aizsargā sūkni no bojājumiem un netīrumiem.
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage: Augstākās kvalitātes aprīkojums
Augstākās kvalitātes aprīkojums
Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs četrpolu zemapgriezienu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage: Vienkārša apkope
Vienkārša apkope
Viegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa. Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu. Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Uzlabota energoefektivitāte
  • Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
  • Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
  • Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
  • Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
  • Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
Pārdomāta piederumu novietne
  • Putu uzgaļa turētājs.
  • EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 760
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. spiediens (bar/MPa) 270 / 27
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 4.6
Barošanas kabelis (m) 5
Ūdens ieplūde 3/4″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 44.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 48.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 420 x 460 x 970

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pistole: EASY!Force
  • Stobrs: 840 mm
  • Power sprausla
  • Servo Control

Aprīkojums

  • Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
  • Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
  • Spiediena samazināšana
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 8/18-4 M Cage rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija