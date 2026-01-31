Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M Cage
Īpaši izturīgs HD 8/18-4 M Cage augstspiediena tīrītājs (bez ūdens apsildes) ar pulverkrāsotu tērauda cauruļveida rāmi komerciālai lietošanai smagos apstākļos un maksimālu sūkņa aizsardzību.
Mobilā augstspiediena tīrīšanas iekārta HD 8/18-4 M Cage pulverkrāsotā tērauda cauruļu rāmī mobilai lietošanai un aizsardzībai sarežģītos apstākļos. Šī iekārta ir paredzēta vertikālai un horizontālai lietošanai, tādējādi lietotājam nodrošinot iekārtas uzticamību un plašas lietojuma iespējas. Novatoriski risinājumi nodrošina iespēju strādāt bez paguruma un ietaupa sagatavošanās laiku: EASY!Force augstspiediena pistole izmanto augstspiediena strūklas atsitiena spēku, lai samazinātu pistoles turēšanai lietoto spēku, savukārt EASY!Lock ātrie savienojumi ļauj strādāt piecas reizes ātrāk nekā ar parastajiem skrūvjveida savienojumiem, nemazinot izturību un ilgmūžību. Turklāt ūdens daudzumu un darba spiedienu var regulēt, izmantojot Servo Control tieši uz pistoles. Trīs virzuļu aksiālais sūknis, kas ir darbināts ar četrpolu zemapgriezienu trīsfāzu motoru, ar misiņa cilindra galvu samazina enerģijas patēriņu par aptuveni 20 %. Lai aizsargātu augstspiediena elementus, standarta aprīkojumā ir iebūvēta automātiskā spiediena samazināšanas funkcija un liels smalkais ūdens filtrs.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši ilgmūžīga un izturīga iekārtaSpēcīgs cauruļveida metāla aizsargrāmis pasargā visas detaļas. Cauruļveida metāla aizsargrāmis ir piemērots arī vienkāršai iekārtas nostiprināšanai transportlīdzeklī. Izturīga plastmasas šasija droši aizsargā sūkni no bojājumiem un netīrumiem.
Augstākās kvalitātes aprīkojumsAutomātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un to ilgākam kalpošanas laikam. Jaudīgs četrpolu zemapgriezienu elektromotors. Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.
Vienkārša apkopeViegli piekļūt cilindra galvai, kad ir atvērta iekārtas apakšējā daļa. Ātra piekļuve elektriskajam blokam, vienkārši noņemot pārsegu. Liels, viegli pieejams ūdens filtrs ar smalku sietu, kas aizsargā sūkni no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām.
Uzlabota energoefektivitāte
- Novatorisks trīs virzuļu aksiālais sūknis ar būtiski samazinātu plūsmas un spiediena zudumu.
- Uzlabo tīrīšanas veiktspēju un energoefektivitāti par 20 % salīdzinājumā ar tā priekštečiem.
Efektīvi un laiku taupoši risinājumi
- Viegli nospiežama EASY!Force augstspiediena pistole.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucamie savienojumi. Turklāt tos var pievienot, atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūvjveida savienojumus.
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
- Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
Pārdomāta piederumu novietne
- Putu uzgaļa turētājs.
- EASY!Lock TR20 ātrizjaucamais savienojums ļauj Power uzgali vai virsmu tīrītāju uzglabāt tieši uz iekārtas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Caurplūde (l/h)
|760
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|60
|Darba spiediens (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. spiediens (bar/MPa)
|270 / 27
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|4.6
|Barošanas kabelis (m)
|5
|Ūdens ieplūde
|3/4″
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|44.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|48.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|420 x 460 x 970
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: EASY!Force
- Stobrs: 840 mm
- Power sprausla
- Servo Control
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Augstākās kvalitātes
- Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 8/18-4 M Cage rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.