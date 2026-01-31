Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M St

HD 8 / 18-4 M PU vidējas klases sūkņa iekārta ar spēcīgu 3-virzienu aksiālo sūkni ar misiņa cilindra galvu un 4 polu lēnām darbināmu trīsfāzu motoru. Piemērots horizontālai un vertikālai darbībai.

Mūsu jaudīgais HD 8 / 18-4 M St motors/sūknis ar izturīgu 3 virzuļu aksiālo sūkni un misiņa cilindra galvu, 4 polu, lēni darbināmu trīsfāzu motoru un spiediena slēdža vadību pārsteidz ar līdz pat 20% lielāku energoefektivitāti un tīrīšanas veiktspēju. Stacionārā vidējās klases iekārta ir paredzēta gan vertikālai, gan horizontālai lietošanai. Trīspunktu atbalsts ierīces aizmugurē nodrošina vertikālu montāžu pie sienas, kā arī horizontālu uzstādīšanu. Viegla piekļuve augstspiediena sūknim, kuru aizsargā liels ūdens filtrs, un elektroniskajām sastāvdaļām pierāda, ka iekārtu ir īpaši viegli uzturēt. Izmantojot sekotājregulēšanas funkciju, ūdens tilpumu un darba spiedienu var mainīt, izvēloties atbilstošās sprauslas. Visas augstspiediena sastāvdaļas ir aizsargātas no slodzēm gaidīšanas režīmā ar uzticamu automātisko spiediena samazināšanas funkciju.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M St: Augstākās kvalitātes aprīkojums
Augstākās kvalitātes aprīkojums
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M St: Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
Iekārta ir pielāgojama atsevišķiem tīrīšanas uzdevumiem
Augstspiediena mazgātājs HD 8/18-4 M St: Sagatavots stacionārai darbībai
Sagatavots stacionārai darbībai
Vienkārša apkope
Uzlabota energoefektivitāte
Specifikācijas

Tehniskie dati

Fāžu skaits (Ph) 3
Spriegums (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Caurplūde (l/h) 760
Ieplūdes temperatūra (°C) 60
Darba spiediens (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. spiediens (bar/MPa) 270 / 27
Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 4.6
Barošanas kabelis (m) 5
Ūdens ieplūde 3/4″
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 31.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 34
Izmēri (G x P x A) (mm) 290 x 300 x 565

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Servo Control

Aprīkojums

  • Spiediena samazināšana
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ideāli piemērots izmantošanai būvniecības un transporta, kā arī rūpniecības nozares uzņēmumos.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast HD 8/18-4 M St rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

