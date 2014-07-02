Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/50-4 Cage
Šis produkts izmanto līdz 500 bāru spiedienu, lai notīrītu ieēdušos netīrumus. Izturīgais dizains nodrošina visaptverošu aizsardzību un pieļauj drošu iekraušanu ar celtni. Ar rolleru principu ērtai pārvietošanai.
Ērts un parocīgs: Slokšņu turētājs un integrētais šļūtenes āķis nodrošina to, ka piederumi vienmēr ir pa rokai pie mašīnas. Stundu skaitītājs vienmēr rāda precīzu sūkņa darba laiku. Droša uzglabāšana: Piederumi un darbarīki tiek glabāti drošā kastē. Viegli pārvietot: Stumjamu ratu princips ļauj viegli pārvietot mašīnu pat grūti pieejamās vietās. Uzticams un drošs: Kärcher augstas veiktspējas kloķvārpstas sūknis nodrošina optimālu spiedienu. Pēc izvēles iespējamā izslēgšanās, ja darbība notiek tukšgaitā, pasargā mašīnu un lietotāju.
Īpašības un ieguvumi
Augstas veiktspējas kloķvārpstas sūknis
- Uzticamais un izturīgais Kärcher augstas veiktspējas kloķvārpstas sūknis nodrošina optimālu spiedienu
Droša uzglabāšana
- Piederumi un rīki tiek uzglabāti drošā nodalījumā. Tas nozīmē, kas viss vienmēr ir savā vietā
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Darba spiediens (bar/MPa)
|150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 900
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Degviela
|Elektrisks
|Dzinēja jauda (kW)
|15
|Fāžu skaits (Ph)
|3
|Spriegums (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Sūkņa tips
|Maksimāla veiktspēja Kärcher kloķvārpstas sūknis
|Svars bez piederumiem (kg)
|150
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|195
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|930 x 800 x 920
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: Pistole īpaši intensīvas izmantošanas vajadzībām
- Nerūsējošā tērauda stobrs: 700 mm
- Plakanās strūklas uzgalis
Aprīkojums
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Lieljaudas iekārta
- Drošības vārsts
- Darba stundu skaitītājs