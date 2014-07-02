Ultra augstspiediena tīrītājs HD 9/50 Pe
Šis produkts izmanto līdz 500 bāru spiedienu, lai notīrītu ieēdušos netīrumus. Izturīgais dizains nodrošina visaptverošu aizsardzību un pieļauj drošu iekraušanu ar celtni. Ar rolleru principu ērtai pārvietošanai.
Ērts un parocīgs: Slokšņu turētājs un integrētais šļūtenes āķis nodrošina to, ka piederumi vienmēr ir pa rokai pie mašīnas. Stundu skaitītājs vienmēr rāda precīzu sūkņa darba laiku. Droša uzglabāšana: Piederumi un darbarīki tiek glabāti drošā kastē. Viegli pārvietot: Stumjamu ratu princips ļauj viegli pārvietot mašīnu pat grūti pieejamās vietās. Uzticams un drošs: Kärcher augstas veiktspējas kloķvārpstas sūknis nodrošina optimālu spiedienu. Pēc izvēles iespējamā izslēgšanās, ja darbība notiek tukšgaitā, pasargā mašīnu un lietotāju.
Īpašības un ieguvumi
Rūpnieciskā pistole
- Izturīgs un stabils. Jaunā Kärcher pistole tika radīta īpaši intensīvas izmantošanas vajadzībām
Caurplūdes regulēšana
- Gaidstāves režīmā ātrums tiek automātiski samazināts. Tas pasargā motoru un taupa enerģiju
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Darba spiediens (bar/MPa)
|150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
|Caurplūde (l/h)
|500 - 900
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 60
|Degviela
|Benzīns
|Motora ražotājs
|Honda
|Motora tips
|GX 690
|Dzinēja jauda (kW)
|16
|Sūkņa tips
|Maksimāla veiktspēja Kärcher kloķvārpstas sūknis
|Svars bez piederumiem (kg)
|122
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|150
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|930 x 800 x 920
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pistole: Pistole īpaši intensīvas izmantošanas vajadzībām
- Nerūsējošā tērauda stobrs: 700 mm
- Plakanās strūklas uzgalis
Aprīkojums
- Elektroniskais starteris
- Augstspiediena šļūtenes garums: 10 m
- Augstspiediena šļūtenes tips: Lieljaudas iekārta
- Drošības vārsts
- Darba stundu skaitītājs