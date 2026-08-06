Floor gloss cleaner cleaning agents 755, 2.5l
Līdzeklis ar citrusaugļu aromātu un putu veidošanas zemu līmeni visām cietajām grīdām. RM 755 pēc nožūšanas neatstāj švīkas. Ideāli piemērots spīdīgām akmens grīdām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|2.5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|4
|pH
|11
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|120 x 120 x 290
Produkts
- Spēcīgs pamata un ikdienas tīrīšanas tīrītājs visu veidu cietām un elastīgām grīdām.
- Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
- Pašspodrinošs
- Nožūstot neatstāj svītras
- Mazputojošs
- Patīkams, svaigs aromāts
- Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
- Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
- Nesatur fosfātus
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Signālvārds Uzmanību
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
- P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Pielietošanas veidi
- Grīdas tīrīšana