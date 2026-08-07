Обтяжки из микрофибры Outdoor
Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений.
Благодаря застежке-липучке обтяжка может быть легко прикреплена и заменена на пульверизаторе для стеклоочистителя. Т.к. в обтяжке присутствует большое количество абразивных волокон, она идеально подходит для мойки наружних гладких поверхностей. Дополнительный скребок позволяет удалять самую въевшуюся грязь.
Особенности и преимущества
Микроволоконная обтяжка для наружных работ
- Для мойки окон без образования полос и разводов.
Крепление липучка
- Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Скребок
Подходит к пульверизатору в комплекте Extra (2.633-129.0)
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Состав текстильного материала
|70 % полиэстер; 30 % полиамид
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,05
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,082
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 275 x 30
Совместимая техника
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Керамическая плитка
- Зеркала
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко