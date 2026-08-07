Обтяжки из микрофибры Outdoor

Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений.

Благодаря застежке-липучке обтяжка может быть легко прикреплена и заменена на пульверизаторе для стеклоочистителя. Т.к. в обтяжке присутствует большое количество абразивных волокон, она идеально подходит для мойки наружних гладких поверхностей. Дополнительный скребок позволяет удалять самую въевшуюся грязь.

Особенности и преимущества
Микроволоконная обтяжка для наружных работ
  • Для мойки окон без образования полос и разводов.
Крепление липучка
  • Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Скребок
Подходит к пульверизатору в комплекте Extra (2.633-129.0)
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Состав текстильного материала 70 % полиэстер; 30 % полиамид
Цвет Белый
Вес (кг) 0,05
Вес (с упаковкой) (кг) 0,082
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Керамическая плитка
  • Зеркала
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова