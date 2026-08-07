Set lavete sticlă pulverizare pentru exterior

Ideală pentru geamurile exterioare: laveta din microfibre pentru ștergere la exterior cu sistem de fixare cu scai și un număr mare de fibre abrazive. Inclusiv racletă pentru murdărie persistentă.

Datorită sistemului de fixare cu scai, laveta de ștergere din microfibră poate fi foarte ușor atașată la sticla de pulverizare, respectiv înlocuită. Deoarece conține un număr deosebit de mare de fibre abrazive, padul este potrivit în special pentru curățarea ferestrelor exterioare. Racleta de murdărie inclusă îndepărtează chiar și murdăria cea mai persistentă de pe fereastră.

Caracteristici si beneficii
pânză microfibră outdoor
  • Pentru geamuri strălucitoare.
Sistem de fixare cu scai
  • Mulțumită sistemului de fixare cu scai, cârpa de ștergere din microfibre poate fi înlocuită foarte ușor și rapid.
Răzuitor murdărie
Potrivit pentru set-ul WV Spray Extra (2.633-129.0)

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 2
Compoziția fibrelor textile 70% Poliester; 30% Poliamidă
Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 275 x 30
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Gresie și faianță
  • Oglinzi
  • Chiar și murdăria persistentă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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