Aspirator geamuri profesional WVP 10 *EU
Multumita design-ului inovator, noul model profesional de aspirator de geamuri, WVP 10, curata fara restrictii suprafetele plate si netede pe verticala, orizontala cat si deasupra capului.
Aspiratorul de geamuri profesional WVP 10 functioneaza cu acumulator Li-Ion de 3,6V este un model cu greutate redusa ce permite curatarea fara efort, la standarde profesionale. Design-ul duzei de aspirare permite o curatare multi-directionala - verticala, orizontala si deasupra capului - a oricaror suprafete plate si netede, precum geamuri, vitrine, placi, etc. Manerul moale si greutatea redusa, de doar 0,7 kg a aparatului permit o aplicare confortabila. Rezervorul de colectare a apei murdare are o capacitate de 200 ml, ceea ce permite o curatare pe perioade mai lungi. Acest rezervor se poate curata foarte usor si complet igienic, existand posibilitatea de a fi spalat chiar si in masina de spalat vase. Setul de livrare cuprinde acumulatorul, incarcatorul, detergenti, sticla cu pulverizator si o laveta de microfibra. Modelele superioare includ un acumulator de rezerva, o duza de aspirare mica si un incarcator rapid care incarca acumulatorul in 60 minute comparativ cu timpul de incarcare standard de 180 minute.
Caracteristici si beneficii
Usor si ergonomicPotrivit pentru toate tipurile de suprafețe netede - orizontale, verticale sau chiar deasupra capului. Manipulare confortabilă și ușor de manevrat. Manipulare sigură și plăcută datorită mânerului din cauciuc.
Baterie detașabilă, înlocuibilăStarea de încărcare este afișată de 3 LED-uri deasupra comutatorului ON / OFF.
Curățarea usoara a marginilorRezultate de curățare fără urme până la margine, datorită distanțierului reglabil manual.
Rezervor mare de apă murdară
- Reduce întreruperile de lucru datorită golirii frecvente a rezervorului, crescând astfel productivitatea.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|200
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|180
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion detașabilă
|Tensiune acumulator (V)
|3,7
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|280 x 130 x 335
Scope of supply
- Concentrat pentru curățat suprafața CA 30 R (500 ml)
- Sticlă de pulverizare (500 ml)
- Laveta din microfibre pentru ștergere: 1 x
- Acumulator
- Încărcător.
- Răzuitor murdărie
Echipament
- Lățimea duzei de aspirație: 280 mm
Video
Domenii de intrebuintare
- Constructii
- Retail
- Cladiri de birouri
- Spatii de acomodare
- Restaurante şi catering
- Spitale