Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)
Формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения моющего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.
Особенности и преимущества
5 типов распыления
- 5 в 1: пять различных типов распыления в одной трубке
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Удобное положение в руке
- Удобное управление
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,51
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,567
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|447 x 57 x 57
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Изгороди