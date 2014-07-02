Teava MP 145 Multi Power Jet
Jet cu putere multipla cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curatare, jet ventilator HP, duza rotativa, jet creion si jet de ventilator extins cu presiune redusa. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla rasucire.
Jetul cu putere multipla ofera 5 tipuri de jet intr-o singura teava de pulverizare: jet de agent de curatare, jet tip evantai HP, duza rotativa, jet tip creion si jet tip evantai larg cu presiune redusa. Jetul adecvat este selectat usor prin indoire. Acest lucru inseamna ca schimbarea tevii de pulverizare, care consuma timp, nu mai este necesara. Jetul cu putere multipla este adecvat pentru toate seriile Karcher K3-K5 de curatitoare electrocasnice cu presiune. Dispozitivul versatil poate fi utilizat in jurul casei, gradinii si masinii.
Caracteristici si beneficii
5 tipuri de pulverizare
- 5 in 1: cinci tipuri diferite de pulverizare intr-o singura tija de pulverizare
- Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare
Mâner ergonomic
- O manevrare optimizata
Ajustare continua
- Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|447 x 57 x 57
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Zone din jurul casei și grădinii
- Grădină și ziduri de piatră
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Garduri