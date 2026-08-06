Smutsvattenpump WWP 45
Smutsvattenpumpen WWP 45 med kraftfull bensinmotor och en pumpkapacitet på upp till 45 m3 vatten per timme är mycket fördelaktig i situationer där extern strömförsörjning saknas. Rejäla 3” slanganslutningar för bra kapacitet.
Översvämmade källare och schaktgropar är typiska användningsområden för vår mycket mobila smutsvattenpump WWP 45 med robust stålrörsram som utformats för krävande situationer. Pumpen kan användas helt oberoende av extern strömförsörjning tack vare en kraftfull bensinmotor som möjliggör en kapacitet på upp till 45 m3 vatten per timme (750 liter varje minut). Den hanterar enkelt mycket grova partiklar med diametrar upp till 30 mm. Vid behov kan pumpen även användas för andra tillämpningar, t.ex. för vattenförsörjning inom jordbruket.
Egenskaper och fördelar
Utvecklad för krävande användningsområdenEn robust stålrörsram skyddar maskinen mot skador. Hanterar enkelt grova smutspartiklar upp till 30 mm.
Mycket kraftfullOavbruten pumpning upp till 100 m För snabb pumpning av mycket stora vattenvolymer (750 l/min eller 45 m³/h).
Stort antal användningsområdenSnabb påfyllning av HD/HDS Trailer eller IB-behållare. Kan användas för pumpning i schaktgropar, underjordiska parkeringsgarage och gångtunnlar.
Användarvänlig
- Kraftfulla bensinmotorer enligt EU STEG V-med snörstart och manuell choke.
- Stor mobilitet och enkla transporter tack vare kompakt storlek och låg vikt.
- Alla servicerelevanta komponenter är enkla att komma åt.
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (m³/h)
|<= 45
|Sughöjd, max (m)
|Max. 7
|Leveranshöjd (m)
|Max. 25
|Max. partikelstorlek (mm)
|Max. 30
|Drivning
|Bensin
|Cylindervolym (cm³)
|196
|Motoreffekt (kW/hk)
|5,1 / 6,9
|Tankkapacitet (l)
|3,6
|Vikt utan tillbehör (kg)
|35,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|40,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|629 x 425 x 445
Följande ingår
- Manuell choke
- Oljesticka
- Sugkorg
- Slangklämma: 3 Del(ar)
- Slangkoppling: 2 Del(ar)
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Användningsområden
- Pumpning av stora vattenvolymer på byggarbetsplatser, t.ex. i översvämmande schaktgropar
- Pumpning av stora vattenvolymer i kommunal verksamhet, t.ex. i översvämmade källare
- Pumpning av stora vattenvolymer inom jordbruket, t.ex. för vattenförsörjning
- Kan även användas för snabb påfyllning av vattentankar, t.ex. på HD Trailer