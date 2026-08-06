Översvämmade källare och schaktgropar är typiska användningsområden för vår mycket mobila smutsvattenpump WWP 45 med robust stålrörsram som utformats för krävande situationer. Pumpen kan användas helt oberoende av extern strömförsörjning tack vare en kraftfull bensinmotor som möjliggör en kapacitet på upp till 45 m3 vatten per timme (750 liter varje minut). Den hanterar enkelt mycket grova partiklar med diametrar upp till 30 mm. Vid behov kan pumpen även användas för andra tillämpningar, t.ex. för vattenförsörjning inom jordbruket.