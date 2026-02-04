Oavsett om vi pratar vätskor, grov smuts eller damm är den kraftfulla NT 90/2 Me Classic ett bra val tack vare sin extra stora 90 liters behållare och enkel hantering. Den högkvalitativa dubbla sugmotorn, skjuthandtag och rubusta ramen med metallhjul samt Kärchers välbeprövade filterteknik gör modellen till en ytterst lämplig lösning även vid stora mängder som skall sugas upp.