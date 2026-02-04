Grovdammsugare för vått och torrt NT 90/2 Me Classic Edition

Med en generös 90 liters behållare är den tvåmotoriga NT 90/2 Me Classic en våt och torrsugare med stor kapacitet. Hög sugeffekt, enkel hanterig och bra kvalitet.

Oavsett om vi pratar vätskor, grov smuts eller damm är den kraftfulla NT 90/2 Me Classic ett bra val tack vare sin extra stora 90 liters behållare och enkel hantering. Den högkvalitativa dubbla sugmotorn, skjuthandtag och rubusta ramen med metallhjul samt Kärchers välbeprövade filterteknik gör modellen till en ytterst lämplig lösning även vid stora mängder som skall sugas upp.

Egenskaper och fördelar
Grovdammsugare för vått och torrt NT 90/2 Me Classic Edition: Robust och enkel att transportera
Robust och enkel att transportera
Extremt mobil på alla ytor tack vare det robusta chassit och stora hjulen i metall. Standardhandtaget möjliggör enkel transport.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 90/2 Me Classic Edition: Utmärkt uppsugningsförmåga
Utmärkt uppsugningsförmåga
2 kraftfulla sugturbiner säkerställer utmärkt uppsugningsförmåga. Den starka sugkraften säkerställer perfekt rengöringsresultat och yttersta nivå av effektivitet.
Grovdammsugare för vått och torrt NT 90/2 Me Classic Edition: Tömningsslang
Tömningsslang
Lättillgänglig avloppsslang för enkel avlägsning av flytande avfall.
Uppsugning utan filterpåsar
  • Tvåmotoriga NT Classic modeller är utrustade med Kärchers välbeprövade cartridgefiltersystem.
  • Med cartridge filter kan långa arbetspass garanteras även utan filterpåse.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftflöde (l/s) 2 x 53
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Behållarkapacitet (l) 90
Behållarmaterial Rostfritt stål
Anslutningseffekt (W) Max. 2300
Nominell standardbredd (DN) ( ) ID 40
Kabellängd (m) 7,5
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 76
Färg Silver
Vikt utan tillbehör (kg) 19
Vikt inkl. förpackning (kg) 26
Mått (L × B × H) (mm) 580 x 510 x 995

Följande ingår

  • Sugslangens längd: 2.5 m
  • Böj: Plast
  • Antal sugrör: 2 Del(ar)
  • Sugrörens längd: 550 mm
  • Material i sugrör: Stål, förkromat
  • Vått/torrt golvmunstyckets bredd: 360 mm
  • Fogmunstycke
  • Patronfilter: Papper
  • Tömningsslang
  • Behållare i rostfritt stål
Användningsområden
  • För uppsugning av vätskor, grov smuts och damm på alla hårda ytor såväl som i en bilindredning.
Tillbehör