Med de anpassade tillbehören i cykellådan kan du rengöra cyklar och cykelutrustning försiktigt och noggrant. Tillsammans med det särskilda rengöringsmedlet som är skonsamt mot komponenter tar den universella borsten t.o.m. Bort hårt sittande smuts från cyklar. Tack vare mikrofiberduken i fleece kan utrustningen torkas ordentligt innan den förvaras. Tillbehörslådan fästs direkt på maskinen.