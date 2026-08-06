Tillbehörslåda cykel
Cykellådan innehåller optimalt anpassade tillbehör för rengöring av cyklar och cykelutrustning.
Med de anpassade tillbehören i cykellådan kan du rengöra cyklar och cykelutrustning försiktigt och noggrant. Tillsammans med det särskilda rengöringsmedlet som är skonsamt mot komponenter tar den universella borsten t.o.m. Bort hårt sittande smuts från cyklar. Tack vare mikrofiberduken i fleece kan utrustningen torkas ordentligt innan den förvaras. Tillbehörslådan fästs direkt på maskinen.
Egenskaper och fördelar
Tillbehörslåda
- Tillbehörslådan kan fästas direkt på maskinen.
Universalborste
- Tar bort hårt sittande smuts.
Rengöringsmedel för cyklar
- För optimal rengöring av cyklar och cykelutrustning.
Högkvalitativ mikrofiberduk i fleece
- För att torka rent objektet innan den förvaras
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Följande ingår
- Förvaringslåda
- Universalborste
- Mikrofiberduk
- Cykelrengöring
Videos
Användningsområden
- Cyklar
- Skor/vandringsskor
- Barnvagnar/buggies